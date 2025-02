Vox plantea la disolución del Consejo de la Mujer de Castrillón por "su sectarismo"

El Valey, el centro cultural de Piedras Blancas, continúa cerrado y, durante estos días, ha sufrido un nuevo problema. Este viernes, en la entrada del edificio, hubo filtraciones de agua, aunque Rosa Rubio, concejala de Cultura de Castrillón, le resta importancia. "Es un problema que ya está identificado y se está trabajando para ponerle remedio", asegura. Según explica, este problema viene de las bajantes que, con las últimas lluvias, "se han ensuciado". "No es tan grave como lo anterior, no se puede ni comparar", subraya.

Cabe recordar que, a principios del pasado verano, el Valey sufrió una inundación. Los operarios que se están encargado de las obras en la cubierta, la climatización y el sistema eléctrico olvidaron cubrir la techumbre, entonces en plena reparación. Un fuerte chaparrón de julio hizo que el agua llegase hasta el patio de butacas del auditorio, lo que provocó graves daños al centro cultural. "Las obras están cerca de terminarse, pero siguen apareciendo cosas, que provoca que se esté atrasando la recepción", explica la edil de Cultura. Cuando recepcionen la obra el Ayuntamiento debe completar varias reparaciones más en el espacio, mientras habla con las aseguradoras, lo que provoca que "nadie se atreva a poner plazos para la reapertura del Valey". "Hay adelantado mucho trabajo burocrático", añade Rubio. Se descarta que antes de verano el centro cultural castrillonense vuelva a abrir sus puertas.

Eso sí, aunque sus puertas aún están cerradas para el público general, dentro del Valey se siguen organizando talleres. "Hay dos zonas que no están dañadas y, tras pasar por ahí un técnico que comprobó que no había ningún peligro, estamos usándolas para realizar dos talleres de empleo, el de dinamización y el de conserjes", detalla Rubio, quien indica que esas zonas están "homologadas y son seguras". "Se vio que se podían ocupar sin ningún peligro", subraya. Además, tanto ella como parte del equipo de Cultura ya están en los despachos de la planta de arriba del Valey. "Por fin hemos vuelto a casa", festeja.

El pleno

En otro orden de asuntos, este viernes Castrillón celebró su pleno mensual. Para sorpresa de los propios concejales, la sesión apenas duró hora y media, algo que con llevó las críticas del PSOE, que cree que es síntoma de la poca preparación del equipo de gobierno.

El momento más 'caliente' se vivió durante el turno de ruegos y preguntas. José Jorge Anes, concejal de Vox, denunció que el Consejo de Mujer no admite a la asociación "Nueve Lunas", "una decisión injustificable, sectaria y radicalmente ideológica de la izquierda comunista que vulnera reglamento del Consejo". "Sabemos que esto viene porque no gusta el posicionamiento provida de la asociación, pero el Consejo de la Mujer no puede ser un club con una marcada ideología de izquierda", afirmó el edil, quien si ve que no hay cambios, anunció que su grupo planteará "la disolución del Consejo hasta que integre democráticamente y donde se destierre el sectarismo ideológico de la izquierda radical".

Por su parte, Beatriz Mayo, concejal del PSOE, se mostró muy crítica con la postura de Vox. "Dentro de las competencias del Consejo de la Mujer está votar quién entra. ¿Quiénes se creen ustedes para disolverlo? La asociación 'Nueve Lunas' ayuda a unas mujeres y luego señala a otras", señaló. Rafael González, portavoz de Vox, replicó. "No dijimos que íbamos a disolverlo, hemos dicho que se iba a proponer la disolución mientras no se cambiase el reglamento", matizó.

Por su parte, desde el PP argumentaron que la decisión de no contar con la "Nueve Lunas" en el consejo de la mujer es porque "se les ha pedido ciertas cosas que no han presentado, como la inscripción en el registro de asociaciones". "No es un Consejo sectario, todos puede hablar y se escucha a todo el mundo, solo hay que cumplir con los requisitos", finalizaron.