Arranca el reinado de "Los Belenitos"

"Los Belenitos" ya reinan en Avilés. Ni el frío ni el viento de anoche en el Parche arredró a los participantes en la coronación del rey del Goxu y la Faba, uno de los actos que sirven como preludio al esperado Descenso de Galiana de hoy. Los pequeños hicieron gala de su humor para, además de recordar sus hazañas en la "First Lego League", desear a todos los avilesinos un buen Antroxu. Y lo más importante, "que no pare la fiesta".

La encargada de ceder el testigo a "Los Belenitos" no podía ser otra que Sara Vega, reina del Goxu en la pasada edición junto a sus compañeras Paula y Noelia. "Hoy vuelvo aquí con el objetivo de entregar mi corona y con ganas de viajar en el tiempo y en el espacio. Aquí vemos esta máquina del tiempo, que han realizado los usuarios de los centros de mayores de Avilés. Es la máquina que nos llevará este Antroxu a la época que queramos, el pasado o el futuro, el espacio terrenal o el lunar. Pero para que esto pase, para que podamos empezar a viajar necesitamos que esta fiesta antroxera cuente con Reyes, porque sinceramente a mí la corona ya está empezando a pesarme", expresó la avilesina antes de dar paso a los verdaderos protagonistas.

"Con tanto viaje en el tiempo ya no sabemos ni donde estamos", bromearon "Los Belenitos", que bromearon con su reciente participación en la "First Lego League" celebrada en Ferrol. "Llevamos muchos lustros viajando por el tiempo, buscando algo que nos faltaba …. Y al final lo hemos encontrado. La fiesta, la jarana y el despiporre que hay en esta villa es algo que no hay en ningún otro sitio del mundo", destacaron los jóvenes. "¡Los San Fermines!", comentaron desde atrás, pero rápidamente les corrigieron. "¡No! El Antroxu", respondieron. "Nos han elegido reyes, así que prometemos ser benevolentes y justos durante todo el año. Solo hay una cosa que os vamos a exigir por Real Decreto Obligatorio: ¡que no pare la fiesta!".

"Los Belenitos" fueron los elegidos por los avilesinos como los reyes del Goxu entre las siete opciones en liza, una participación sin precedentes en la gran fiesta del invierno avilesino. Su temática, de la que ayer hicieron gala en El Parche, "Viajes en el tiempo y en el espacio" consiguió encandilar a todos, consiguiendo 460 votos, 50 más que la siguiente propuesta, la de la Asociación Cultural Caparines y su "Brasil". "Los Belenitos", surgieron hace dos años, cuando un grupo de padres y niños de todas las edades, procedentes del Belenos, decidieron aparcar el balón oval durante unas horas, para atreverse a lanzarse al Descenso de Galiana. Además, no es el rugby lo único que une a este variopinto grupo. En sus descansos antroxeros también tienen tiempo para trabajar con sus ‘legos’. No en vano acaban de participar en Ferrol en la "First Lego League", una competición de robótica en la que tienen que exprimirse al máximo ante un jurado. Este certamen consiste en ir realizando diferentes pruebas, con su robot, sobre un tablero. Una de las pruebas estrella era el rescate de un submarinista, algo para lo que trabajaron durante semanas. El robot lo podían llevar desde casa, pero allí tenían que realizar todo lo demás. Su juventud les pasó factura, ya que se enfrentaban a niños mayores que ellos, pero consiguieron un premio por el diseño de su robot, además de terminar en una meritoria tercera posición.

Pero, dejando a un lado las piezas de Lego y los balones de rugby, ahora prometen centrarse en un Descenso de Galiana que tardaran en olvidar. No todos los años se cruzan las calles avilesinas como flamantes reyes del Goxu y la Faba.