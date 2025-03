La estrategia del Puerto de Avilés para luchar contra el cambio climático, las mareas vivas y las borrascas profundas

El cambio climático, las mareas vivas y las borrascas profundas se alían varias veces al año y la mar acaba inundando el paseo de la ría de Avilés entre la rampa de varada junto al pantalán cero del puerto deportivo y la pasarela de acceso peatonal al Centro Niemeyer. La Autoridad Portuaria lleva un par de años estudiando el impacto, y ahora está elaborando el proyecto para incrementar la altura de ese tramo en unos 60 centímetros, en previsión de que se anegue con más frecuencia. La previsión es que las obras se puedan comenzar a ejecutar antes de finales de este año.

Este fin de semana y el lunes de Antroxu están previstas precisamente las mareas más altas de este año, pero si se mantiene la buena previsión meteorológica, el rebase de agua se produciría únicamente a la altura de los pantalanes 3, 4 y 5 del puerto deportivo, los más próximos a la pasarela de acceso al Centro Niemeyer. Mario González Sedano, jefe de División de Proyectos y Obras de la Autoridad Portuaria de Avilés, señaló que "no esperamos que haya unos rebases importantes porque no va a haber un nivel de borrascas importante, y porque no son las pleamares vivas más grandes de los últimos años".

González Sedano aclaró que el recrecido de la cota del muelle "es una actuación necesaria porque hemos observado que, debido a la sobreelevación del nivel del mar por el cambio climático, está habiendo más episodios coincidentes con las mareas vivas que corresponden a los meses de octubre- septiembre y febrero-marzo cuando se alcanzan unas cotas de agua que invaden el paseo. El recrecido atenuará estas subidas del nivel del mar". Y añadió que "las cotas que alcanza el agua dependen mucho también de las borrascas, es decir, si nos coincide una pleamar muy viva con una borrasca profunda, entonces podemos tener más problemas".

El director de la Autoridad Portuaria de Avilés, Ramón Muñoz-Calero, explicó que "una de las consecuencias de la emergencia climática es la subida del nivel del mar. Esto conlleva que las autoridades portuarias tengamos que hacer un esfuerzo inversor para adaptar las infraestructuras a esta nueva situación. En el Puerto de Avilés se trata del paseo Manuel Ponga, cuyo cantil en la zona sur está por debajo de las cotas adecuadas para no sufrir inundaciones como consecuencia de esta subida del nivel del mar". Esta es la razón por la que en esa zona en concreto, de una longitud de unos 200 metros, se "considera adecuado actuar, elevando la cota de la superficie del paseo".

Pero, además, se van a aprovechar estas obras para incorporar mejoras en el mobiliario urbano de la zona, con luminarias, bancos y otros elementos similares al resto del paseo. Así, se sustituirá el actual cierre metálico del cantil –que oculta parcialmente la visión de la Ría– por una barandilla de acero inoxidable igual que en el resto del paseo Manuel Ponga. También se renovarán pavimentos, mobiliario urbano (luminarias, papeleras, señalética, bancos) y jardinería.

