Jorge Iván Argiz, codirector del Festival Celsius 232: "Pediría un plus de peligrosidad para ser concejal de Festejos"

Jorge Iván Argiz (Monforte de Lemos, Lugo, 1974) en realidad es avilesino: porque hace muchos años que decidió que prefería las orillas del Tuluergo a las del Cabe, porque desarrolla su labor como editor, crítico y promotor cultural en la villa adelantada y, sobremanera, porque le da la gana. Su "avilesinismo" es tan pronunciado que ha llevado a la villa al universo "Starwars" –hay un Sistema Avilés Prime, no sé dónde lo vi–. Es codirector del Festival Celsius 232 de literatura de terror, de fantasía y de ciencia ficción (los otros son Diego García Cruz y Cristina Macía). Y es también corresponsable de las veteranas Jornadas del Cómic "Villa de Avilés" –este año, van en septiembre, como siempre, y alcanzan su trigésima edición gracias al empeño del propio Argiz, de Germán Menéndez y Ángel de la Calle–. Argiz atiende a LA NUEVA ESPAÑA en un bar de la plaza Álvarez Acebal. Espera al mono "Matías", pero como no llega, se calza el antifaz de la "Liga de la Justicia" y ya de noche se pone a repartir zambombazos.

-Estamos en crisis, ¿quiere ser usted concejal de Festejos?

-Hombre, sí, no me importaría ser concejal de Festejos, pero pediría un plus de peligrosidad, porque tengo entendido que llueven los puñales, los tiros y hay que cubrirse las espaldas bien.

-De quién es usted devoto, ¿de la Sardina Arenque o de San Agustín?

-No soy muy devoto en general de nada, pero si tengo que pronunciarme quizás me inclinaría por San Agustín.

-¿Y eso por qué? ¿Porque hace calor y se puede estar en una terraza bebiendo gin tonics?

-Lo de las terrazas está bien, pero es más fácil: como le decía, yo nunca he sido muy de pecados.

-Si le dan a elegir entre el Descenso de Galiana, el desfile de Martes de Antroxu o el concurso de murgas, ¿con cuál se queda?

-A mí con mucha diferencia la parte del carnaval que más me gusta es el Descenso de Galiana: gente interactuando feliz. Me parece que es algo que se tiene que explotar más porque es singular. El resto de cosas no: todos tienen charangas, todos tienen animación, todos tienen calle, pero el Descenso de Galiana es único e intransferible, por todo ello yo creo que es lo que podría atraer gente de fuera.

-¿A qué lugar viajaría en el tiempo de Carnaval?

-A los 80.

-Desarrolle.

-Porque yo creo que era un momento en el que sencillamente hacían las cosas, no te planteabas demasiado, era una época como de libertad absoluta. Yo, por ejemplo, bajaba en los 80 el Descenso y a lo mejor era un poco temerario, sin normas de seguridad ni nada, pero te tirabas y ya estaba, era un momento de locura controlada. Es un milagro que no pasaran más cosas.

-Si fuera Rey del Goxu, ¿qué añadiría al programa de este año?

-Me gustaría volver a ver las calles tan llenas como estaban en la época en la que nosotros éramos jóvenes. Pensaría cómo darle más vuelo nacional a algo tan singular como el descenso de Galiana, insisto. Aquella referencia de que Avilés es el carnaval del norte tenía que responder a la realidad, tendría que ser más que una marca, que es en lo que se ha quedado.

-¿Frixuelos, casadielles o donut de chocolate?

-Ah, frixuelos, yo soy de frixuelos. Filloas en Galicia, crepes en general o frixuelos en nuestra tierra. Siempre ha sido un postre que me ha encantado, lo recuerdo comer cuando niño y me sigue gustando de adulto.

-Y la última, ¿a quién invitaría a una fartura en este Antroxu?

-Una de las cosas que más gracia me hacían del Antroxu es acercarte a gente disfrazada que no sabías quién era y el buen rollo que se hace. O sea, supongo a alguien que tuviera un disfraz, que me gustara mucho y que no se supiera bien quién hay debajo y a ver cómo surge la amistad entre dos personas que a lo mejor de otra forma no hablarían.

