Alba Vázquez, piloto: "Echaría un baile de Antroxu con Mariví, que seguro que está muy preparada"

Antes de lanzarse al Descenso de Galiana, el mono "Matías" quería aprender a pilotar, para que su artilugio no sufriese ninguna colisión bajando por las calles avilesinas. Después de buscar a un buen profesor, encontró a la mejor posible. Si se habla de pilotar y de motor en Avilés, es necesario hablar con Alba Vázquez. La deportista es uno de los diamantes de la ciudad. A bordo de un Ferrari, este año firmó una temporada muy notable, siendo una de las sensaciones de la GT Cup Europa, competición que la llevó a correr por los grandes circuitos de Europa, como Montmeló o Spa-Francorchamps. Como buena avilesina, no se quería perder el Antroxu de la ciudad y, antes de salir, le tocó dar unas breves clases a "Matías".

-Estamos en crisis. ¿Quiere ser la próxima concejala de Festejos?

-Hombre, por supuesto. No habría problema. Me veo capacitada al 100%.

-De quién es usted devota, ¿de la Sardina o de San Agustín?

-San Agustín, me gusta barrer para casa. Es la que más me gusta.

-¿Descenso de Galiana, desfile del Martes de Antroxu o el concurso de murgas? ¿Cuál cree que es la imprescindible?

-Me quedo con el Descenso de Galiana, aunque el martes he quedado con mis amigos para cenar. Es algo que es de Avilés, algo de toda la vida. La espuma es una maravilla.

-¿A qué lugar viajaría en el tiempo este Carnaval?

-A la antigua Roma. Siempre me ha llamado la atención esa época, los romanos y cosas como el Coliseo.

-Si fuera Reina del Goxu, ¿cuál sería su primer decreto?

-Hombre, pediría una estatua mía. Ya que voy a ser la reina tengo que aprovechar.

-¿Con quién se comería un buen menú de Antroxu?

-Con mis amigos de toda la vida, como decía antes. Así celebramos bien el Antroxu, todos juntos. Además, el lunes es mi cumpleaños, así que aprovechamos.

-¿Frixuelos, casadielles o donut de chocolate?

-Esta es la que más clara tengo, me quedo con los frixuelos. No me gustan les casadielles por el anís, y los frixuelos untados en chocolate me encantan.

-Y la última, ¿a quién invitaría a bailar después de una buena "fartura" en el Antroxu de Avilés?

-A la alcaldesa de Avilés, que seguro que está preparadísima para echar un baile.

