Denuncian que se impide entrar con mascotas a la piscina de Castrillón

Propietarios de mascotas agrupados en el colectivo "Castrillón de perros" denuncian que pese a no existir prohibición expresa para acceder a los edificios de la Administración pública en el concejo con mascotas, y habida cuenta que la ley de bienestar animal les ampara, se les ha impedido la entrada a la piscina de Piedras Blancas. Los hechos sucedieron ayer sábado, cuando un vecino acudió a las instalaciones deportivas de la capital del concejo y, pese a tratarse de un espacio "pet friendly", el personal que se encontraba allí indicó que el animal no podía acceder al equipamiento. "Le respondimos que no tenían el cartel en la puerta de prohibición de animales domésticos y, por ello, accedimos igualmente", subrayan desde el colectivo.

Tras este episodio, en el tablón de anuncios de la piscina municipal se colocó una nota advirtiendo de la prohibición expresa del acceso a perros. "Pediremos explicaciones acerca de si han sido los propios funcionarios, por su cuenta y riesgo, quienes lo habían colocado allí", señalan. Este lunes, anuncian, presentarán un escrito en el registro del Ayuntamiento para aclarar esta cuestión y, si fue decisión del funcionario, requerirán a las autoridades locales "para que se le abra expediente".