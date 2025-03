Revolución verbenera en Avilés: Dani Parrondo estrenó tras el Descenso de Galiana su nuevo show

"Para mí es algo muy emocionante". A primera vista se notaba que era un día especial. Su debut al frente de su propio show. Dani Parrondo fue el encargado de amenizar la noche de Galiana con un espectáculo que promete revolucionar las verbenas de Asturias. La expectación era máxima, con público llegado de todos puntos de la región, y el de Cornellana y su equipo no fallaron. "The Goat" apunta a ser el grupo de moda en las fiestas de prao asturianas.

"Me ha escrito gente de muchos sitios, incluso de fuera de Asturias, que iban a venir a vernos en este primer día. Estoy muy emocionado", reconocía el propio Parrondo antes de subirse al escenario. Las horas previas al show eran una mezcla entre responsabilidad y nerviosismo, lo normal ante un estreno como el que le esperaba. "Estoy muy agradecido porque Avilés me haya dado esta oportunidad. Esta zona siempre me ha acogido muy bien, siento el calor del público cada vez que vengo. Encima es el Descenso de Galiana, que es mucho más especial. Estos carnavales son espectaculares y es un sueño estar aquí", destaca el artista.

Sobre el espectáculo que ayer hizo saltar a toda la plaza el Ayuntamiento, Parrondo lo resume en pocas palabras: "Es Dani en su pura esencia". "Es parecido a lo que he venido ofreciendo siempre, cantando y animando la fiesta, pero mucho más loco y agresivo. Hay momentos donde yo soy el protagonista, otros donde los ángeles de la cabra cogen el foco, otros del dj... Esto promete", sentencia el salense, que cuenta con seis acompañantes en el escenario más otras seis personas que realizan las labores de montaje.

Una de las cosas que más llama la atención de su show es el escenario, que pronto se hizo con todas las miradas de toda la plaza del Ayuntamiento. "Nuestro objetivo es revolucionar las verbenas de Asturias y, para eso, hace falta un escenario potente", bromea Parrondo. Durante todo el tiempo que duró su actuación el público, llegado de todos puntos de Asturias, pudo vibras con algunos de los temas del momento, además de tirar de algunos clásicos que nunca envejecen. "Dani es uno de esos cantantes que anima las fiestas solo con su ímpetu y sus movimientos en el escenario. Nunca habíamos venido al Descenso, pero, aprovechando que hoy debuta con su propio show, hemos querido acercarnos. Se que no va a defraudar", afirma Carmen Fernández. "The Goat" promete ser uno de los nombres propios del próximo verano en la región.