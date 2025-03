"Comería un menú de Antroxu con las dos concejalas de Festejos"

Toni Dos Santos es payaso, malabarista, monitor de circo y uno de los artífices de la Escuela social de circo y danza "La Caracola". Este avilesino de Ería de Corros es un enamorado del Antroxu y cuando actúa para niños y adultos se convierte en "Tonígrafo". Guarda disfraces desde hace décadas y cada vez que se acercan estas fechas, su creatividad fluye. Y como todo, le surgen dudas. Por falta de tiempo, dice, se vestirá del pirata Jack Sparrow aunque no descarta meterse en la piel de otro personaje. Porque es de los que se mimetiza con su disfraz como el año aquel que fue de "Triqui", el monstruo de las galletas, y fue persiguiendo una galleta María durante unos minutos. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA sentado en una silla y le coloca una nariz de payaso al mono "Matías". "Ya estoy listo", afirma tras ponerse otra nariz colorada y un sombrero de tamaño mínimo.

Comenzamos, ya que estamos en crisis ¿quiere ser usted concejal de Festejos?

Uf (risas). No me atrevo a meterme ahí, está la cosa muy candente, yo me dedico a actuar lo que haga falta, que es lo mío.

De quién es usted devoto, ¿De la Sardina o de San Agustín?

Soy de la Sardina arenque de carnaval porque es más fiestero que San Agustín. Disfrazarse, que todo se llene de colores..., mola más la sardina .

Tercera pregunta y tres opciones. Si le dan a elegir entre el Descenso de Galiana, el desfile de Martes de Antroxu o concurso de murgas, ¿con cuál se queda?

Me quedo con el Descenso de Galiana aunque ya no baje porque soy un poco mayor por aquello del frío y esas cosas. Aún así lo prefiero, ver todas las carrozas,... Aunque pensándolo mejor, algún año tendré que bajarlo.

¿A qué lugar viajaría en el tiempo de Carnaval?

Me iría a la época del circo de los muchachos de Galicia es lo primero que se viene a la cabeza. Pero bueno, viajar al Oeste me encantaría, todo el mundo andando en caballo... que no haya coches, eso estaría muy bien.

Si fuera Rey o Reina del Goxu, ¿qué añadiría al programa de este año?

No sé si añadiría algo. Está bien así. Lo importante es que la gente se disfrace y lo pase bien.

¿Con quién se comería un buen menú de Antroxu?

De primeras, me iría con usted y con el mono "Matías", por supuesto, y añadiría a esa mesa a Sara Retuerto (exconcejala de Festejos) y a la nueva concejala (Yolanda Alonso) para que nos cuenten qué está pasando ahí. Así tratamos todo lo que haya que tratar. (Risas)

Interesante esa mesa a cinco. Vamos con la siguiente. ¿Frixuelos, casadielles o donut de chocolate?

Sin duda, casadielles, con su s nueces, con miel...

Se me está haciendo la boca agua, ahora va la última, ¿A quién invitaría a bailar después de una buena fartura al Antroxu avilesino?

A mi pareja porque yo suelo hacer más el mono, que es lo mío (risas).

