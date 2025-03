El museo de Vicente Díaz abrirá este verano en San Juan de la Arena

El museo de Vicente Díaz está más cerca que nunca de ver la luz. El artista lleva tiempo queriendo tener un espacio en La Arena en la que exhibir algunos de los premios y reconocimientos que ha tenido durante su dilatada carrera y ahora, tras varias reuniones con José Manuel Lozano, alcalde de Soto del Barco, su deseo está a punto de cumplirse. Faltan algunos detalles, pero todo apunta a que este verano los vecinos y turistas que se pasen por el pueblo sotobarquense van a poder empaparse de la historia de esta leyenda de la música asturiana. "Para mi es un orgullo", reconoce el artista. La sala expositiva se instalará en la Casa de Cultura.

Todo este proyecto cultural arrancó en 2018, cuando Vicente Díaz fue nombrado hijo predilecto del concejo. En aquel momento el artista decidió donar todo su archivo a la Casa de Cultura de San Juan de a Arena. Durante estos años se han hecho ciertos avances de cara a exhibir en una sala ese material, pero sin llegar a concretarse su apertura. "Llevamos como cinco años con la historia. Lozano vino un día a mi casa, a ver mi archivo, y me comentó que lo quería agilizar. De hecho, fuimos juntos a La Arena y ya tenían las estanterías compradas y todo", detalla el cantante. La idea es trasladar hasta allí la gran parte de trofeos, condecoraciones y demás logros que Díaz ha ido consiguiendo a lo largo de su carrera. "Tengo aquí unas placas, de cuando iba a Las Américas, que están como el primer día", señala.

Ahora el propio Díaz enseña sus recuerdos a aquel que se acerque a su domicilio, pero no oculta la ilusión que le hace que su propio museo pueda ver la luz. "Sería algo muy diferente y que creo que puede ser interesante para la gente", apunta. Bajo su punto de vista, este nuevo enclave puede ser un gran atractivo turístico para La Arena. "Llegan muchos autobuses con turistas, que paran a comer ahí, y no hay que puedan ir a ver más allá de la rula. Además, quizás la gente que me ha seguido durante años se acerca al pueblo ver el museo y, de paso, tomar algo y dar gasto", afirma.

Una de las ideas que se maneja para el museo es colocar una pantalla de televisión en el hall, para proyectar las actuaciones de Vicente Díaz a lo largo de todos estos años, tanto de su paso por las romerías asturianas como por Hispanoamérica. Además, en el espacio se podrán ver distinciones como el "Urogallo de bronce" que le entregó el Centro asturiano de Madrid, la "Cepa de oro", de los viticultores asturianos, o la "Gaita de oro", de la Banda de Gaitas de Castrillón.

