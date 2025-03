"Ahora hay mucho baile de Tiktok, pero se me caen las lágrimas con Víctor Manuel"

Yolanda Pardo es una de las caras más reconocibles del deporte avilesino. Fan incondicional del Antroxu y de San Agustín, la exboxeadora se lanzó recientemente al mundo de la literatura con su novela "Sex, drugs and perros" y a la interpretación en la película "Golpe a golpe". Pardo atiende a LA NUEVA ESPAÑA en el garaje de su casa de Entrevías, en Los Campos, donde entrena en sus ratos libres; en esta ocasión, con el mono "Matías".

Estamos en crisis, ¿quiere ser usted concejal de Festejos?

Ni de coña, no quisiera tener que ver con nada de política. Es un tema complejo del que disto de saber y en esta vida para hacer algo bien hay que estar preparado.

De quien es devota, ¿de la Sardina o de San Agustín?

No hay cabida a esa pregunta, de San Agustín. Sin Pedro Menéndez no habría estas fiestas, y tampoco se llamaría a Avilés "La Villa del adelantado". Le debemos mucho.

Descenso de Galiana, Desfile del martes de Antroxu o concurso de murgas, ¿cuál de ellos es imperdible?

Todo tiene su aquel, pero yo tengo tan buenos recuerdos del descenso de Galiana… En los años 90 y principios de los 2000 lo pasábamos genial. ¡Quién volviera a esa época!

¿A qué lugar viajaría en el tiempo este Carnaval?

A los locos años 20, sin duda alguna. Eso tenía que ser espectacular. Eran días en los que nadie dormía y todos festejaban. Había de todo, hasta torneos entre barrios, regatas, casetas "asgaya", gente contando historias y el café Colón era otro mundo.

Si fuera Reina del Goxu, ¿qué añadiría al programa de este año?

Organizaría las jornadas de los frixuelos, casadielles y marañuelas de Avilés. A ver quién tiene la más rica o la más estrambótica, porque no tendría por qué ser la tradicional... ¿Imaginas una marañuela de Oreo? ¡Seguro que triunfaría!

¿Con quién se comería un buen menú de Antroxu?

Con mi marido, hasta llegar a casa rodando, ¡que bien que nos lo merecemos!

¿Frixuelos, casadielles o donut de chocolate?

Pues es una elección muy difícil. Dejo los donuts de lado porque no es típico asturiano. A mí los frixuelos me gustan con mucha azúcar y canela, nada de nata o chocolate, aunque no diría que no lo comería. Las casadielles, en cambio, me pirran las de crema, que además solo las hacen por estas fechas. ¡Así que dame de todo y no me hagas elegir!

¿A quién invitaría a bailar después de una buena ‘fartura’ al Antroxu avilesino?

A mi amiga la Rubia, que bailamos fatal, pero lo pasamos genial. Ahora hay mucho baile de TikTok, pero a mí ponme el Asturias de Víctor Manuel y se me caen las lágrimas.

