Se busca nuevo rico en Piedras Blancas: "Estamos seguro que es alguien de la zona, de los de toda la vida"

"Estamos muy, muy contentos. No solo por haber dado un premio grande, si no porque estamos seguros que es alguien del barrio. Eso nos pone aún más felices", asegura Fernando Fernández, lotero de la Administración de Loterías número 2 de Piedras Blancas. Su alegría está más que justificada. Ayer, a última hora, tocó allí un premio de 716.226 euros correspondientes a la Primera Categoría (6 aciertos) del sorteo de la Primitiva. "Todavía no sabemos quién ha sido el agraciado, pero ojalá poder felicitarlo", apunta.

"Estoy casi al 100% seguro que es alguien del barrio. Somos una administración de barrio, aquí viene la gente de toda la vida. Seguro que es un cliente habitual", destaca el castrillonense, que festeja que el dinero haya caído "en un barrio trabajador, porque seguro que le va a dar una buena alegría". Eso sí, por el momento desconocen la identidad del ganador. "Por ahora no se ha pasado nadie por aquí a reclamarlo. Nos encantaría conocerlo, aunque entendemos que quiera ser discreto", indica.

Este no es el primer premio que cae en esta Administración. Hace unos meses, justo antes del sorteo de la Lotería de Navidad, los castrillonenses también repartieron otro premio de la Lotería Nacional. En aquella ocasión vendieron diez décimos del número agraciado, y cada cartel se llevó 30.000 euros. Cabe destacar que el año pasado, en el 2024, Fernández repartió más de 800.000 euros en premios. "El año pasado lo acabamos con suerte y este también lo hemos arrancado bien. Es una ilusión para el negocio", asegura.

El boleto sellado en Piedras Blancas fue el único de los premiados de Primera Categoría. De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) ha aparecido una apuesta sellada en Yecla (Murcia) que recibirá un premio de 116.144 euros. De Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) no ha habido acertantes por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.200.000 euros.