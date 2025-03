"Busco la doble significación del paisaje: el que aporta el suicidio", dice Javier Villabrille

¿De dónde nace este proyecto?

Bueno, yo soy asturiano, pero desde los 18 años no vivo aquí. Cuando venía a ver a mi familia y tal, me daba una serie de paseos por el Cabo de Peñas y me iba fijando en que cada vez había más flores en el suelo, conmemoraciones de los que se fueron porque se han suicidado. Descubrí entonces cómo un paisaje de repente tenía otra significación, ¿sabe? Ya no era solo un sitio idílico con vistas al mar. También ese otro significado. A partir de eso, me empecé a fijar mucho más en las cifras de suicidios. Los ecos de las cifras de suicidio en Asturias, al ser las mayores de España, llegaban entonces a Madrid, que es donde vivo, y entonces me fui poco a poco interesándome por este tema.

¿ "Una vaca en el pasillo"?

Resulta que en las Cuencas mineras, cuando desapareció la minería se dio la circunstancia de que toda una familia tuviera que vivir de la misma persona. Cuando lo que desapareció fue la minería y no hubo una reconversión laboral tampoco muy efectiva o efectiva del todo, bueno, pues mucha gente se quedó tirada sin trabajo y eso derivó en problemas de salud mental y demás ¿no? Tanto para los extrabajadores de la mina, como para sus propios familiares. Entonces, cuando tú te cruzabas con alguien por allí, por las Cuencas, y preguntabas qué tal estaba su marido, decían "tengo una vaca en el pasillo", que era como aludir a un animal muy grande en un sitio muy pequeño, que en cualquier momento se iba a mover e iba a arrasar con todo.

¿Desde cuándo trabaja en esta historia?

Pues desde hace seis o siete años; sí, más o menos.

Aparte de marinas, recorre autopistas, puentes, viaductos...

El paisaje muchas veces tiene una doble significación, ¿no? Por ejemplo, el acantilado ya no es un sitio bonito por donde está, sino que donde salga el viaducto –que es un elemento que está presente en toda la orografía asturiana– lo que uno piensa es en los coches detenidos y los que saltaron desde ellos. Busco la doble significación del paisaje, el que aporta el suicidio.

Con esto, finalmente hace un libro de fotos, veintitantas fotos que desde ayer están en la factoría, ¿no es así?

Así es.

