"Les Arrexuntaes" dan bien la murga

Récord de participación en el concurso de murgas: once comparsas consiguieron dar el do de pecho, unas con más destreza que otras. Hubo aplausos a las nuevas incorporaciones, sobre todo a "La Reciella repunante", formada por niños y niñas con gran espíritu antroxero sobre el escenario de la plaza Pedro Menéndez. Eso sí, el jurado no juzgó por aplausos sino por las letras, la interpretación, el disfraz y el uso de instrumentos, esto último con menos puntuación pero sí valorable. Por todo eso, el concurso fue ganado por "Les Arrexuntaes", que criticaron la jubilación tardía y lanzaron una proclama a las fiestas de "prao". "Los pingos antroxaos", que fueron segundo, también tiraron de la jubilación porque les toca más de cerca (ya peinan canas) y del uso de las redes sociales. Las terceras fueron "Les amigues de les caparines" que con su estilo de pin up brasileiro y sus voces conquistaron al jurado en su primera participación en el concurso. "Los Chigres del Norte" fueron cuartos con crítica local mexicanizada, con menciones a la instalación de la "universidad privada" en Avilés y a "la ciudad de asfalto". Por este orden, se llevaron 500, 350, 250 y 200 euros, respectivamente.

"La Hermandad" abrió fuego con su repaso al año con menciones incluso hasta las campanadas. "Los Pingos antroxaos" cogieron el testigo para dar paso a "La Pecera", que se acordó de dos de sus miembros recientemente fallecidos, Blanco y Anselmo Alonso. La pena, no obstante, no frenó su carácter antroxero y "esperpéntico" y sus letras ácidas, como reconocieron desde el escenario.

"Los Folloneros" se subieron al escenario de las murgas de Pedro Menéndez. "Los Chigres del Norte" llevaron las rancheras a la fiesta para luego dar paso a "La Sardina arenque" que volvió a este concurso tras treinta años de ausencia. "La Reciella repunante" hizo rap y versionó "Fiesta" de "The Pogues". La peña infantil se ganó el aplauso unánime de un público entregado. "Les amigues de caparines" continuaron la fiesta que cerró "Pedro Menéndez" y su viaje a los años veinte y "Kraken", que es el nombre utilizado por los Reyes del Goxu y la Faba en este concurso de murgas de récord.

