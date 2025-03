Padre, hijo y pareja campeona de mus

El mus corre por la sangre de los Trivín. Si no, que les pregunten a Pedro y Fran, padre e hijo, que, en el pasado Nacional, celebrado en Corvera, consiguieron un triunfo del que no pueden estar más orgulloso. Los luanquinos se hicieron con el título por parejas, además de ser la mejor pareja de todo el campeonato, consiguiendo vencer en once de las doce partidas que disputaron. "No sabes lo contento que estamos", coinciden ambos, que ahora guardan el título en un lugar privilegiado de su casa.

Pedro fue el que le enseñó a Fran los primeros trucos del mus, aunque el hijo hizo su máster particular en tierras gijonesas. "Aprendí allí cuando piraba de clase", recuerda entre risas el más joven de los Trivín. Poco a poco fue siguiendo los pasos de su padre, "cogiendo la dinámica, porque a este juego se aprende más viendo que tratando de enseñárselo a alguien", apuntan. Trivín junior desarrolló así una afición que le ha llevado a un título nacional. "Empecé jugando con el equipo de sidrería Panorama, en el que quedamos quintos de 45. Cuando pierdes pasas a competir en el torneo de parejas, donde nos fue incluso mejor", señala el más joven de la pareja. Para ambos este premio "es una ilusión y un orgullo", ya que en el torneo había participación de gran parte del territorio español, lo que hace que su gesta gane aún más relevancia.

Aunque los Trivín son de Luanco, Fran suele acercarse a Avilés a jugar, donde participa en el campeonato avilesino. "Allí se juega más, hay más afición. Aquí quedan pocos equipos, ahora mismo creo que solo hay nueve bares en los que se juega", lamenta la pareja, que cree que "ya no hay mucha cantera de mus". "Hace años se intentó hacer una escuela. Se nota que las cosas han cambiado mucho durante estos años, ahora tira más la maquinita que las cartas", sostiene Pedro.

Para los Trivín el mus en más que un juego de naipes. Fran dentro de un mes va a hacer las maletas para irse a Segovia para participar en las "Olimpiadas del Mus", donde confía en conseguir un resultado similar a lo vivido en Corvera. El apoyo de su padre Pedro seguro que no le va a faltar.

Suscríbete para seguir leyendo