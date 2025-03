Un conocido político asturiano (de fuera de Avilés) se deja ver "antroxao" por la ciudad

El Antroxu de Avilés convence más allá de sus fronteras. Si no, que le pregunten a Carlos Valle, alcalde de Cudillero. El político no se quiso perder el Descenso de Galiana del sábado, participando con la peña "El Puntazu", que finalmente terminó en un meritorio sexto puesto, que ayer fue una de las grandes protagonistas del desfile, ya que en las redes sociales se ha generado cierto revuelo pidiendo el indulto del artilugio, que representa la controvertida fuente de la plaza de Pedro Menéndez.

En los últimos días, vecinos de Avilés han pedido que el artilugio del desfile esté presente también en el desfile del Bollo. Todo se generó a partir del ascenso de Galiana celebrado el sábado, cuando tras publicarse una fotografía del artilugio, lo comentarios se fueron sucediendo como la pólvora. Eso sí, a pesar de estar peticiones, parece que seguirá el mismo destino que sus compañeras de desfile.

La fuente de Pedro Menéndez fue uno de los monumentos que más polémica generó en los últimos años en Avilés. El Ayuntamiento decidió moverla para colocarla en la rotonda de la avenida Alemania. Eso no gustó a muchos vecinos, que llegaron a reclamar al Defensor del Pueblo para que la fuente no se moviese de su sitio original. Finalmente sus reclamaciones no tuvieron éxito.

En la tarde de ayer el artilugio del "Puntazu" también tuvo cierto protagonismo igual que en los días previos al Antroxu. Miguel Mulero, conocido artesano, sufrió un accidente al trabajar en la carroza, fracturándose cinco costillas. Al lugar de los hechos, la nave grande donde más peñas se preparan para el Carnaval, acudió una ambulancia, que se llevó al accidentado al hospital, donde estuvo unos días ingresado. Y ayer sus compañeros agradecieron su labor.