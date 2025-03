Denuncian la falta de operarios de limpieza en Soto del Barco

San Juan de La Arena Sí denunció ayer que el concejo de Soto del Barco solo cuenta con unoperario de limpieza para todo el municipio. En realidad, hay dos, dicen, pero uno está de baja y el Ayuntamiento aún no ha cubierto su plaza. "No entendemos porque aún no hay un sustituto temporal para ocupar ese puesto", señalaron.

Según explican desde la agrupación de electores, el servicio estaba subcontratado "hasta hace unos meses, pero fue asumido directamente por el Ayuntamiento por falta de eficiencia y con el objetivo de reducir costes. Como consecuencia de este cambio, los dos operarios de la subcontrata pasaron a formar parte de la plantilla municipal".