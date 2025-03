«Resucitaría a Pedro Menéndez: igual lo espabilamos un poco», dice la actriz avilesina

-Hay dos cafés y dos magdalenas. Y una plaza de Pedro Menéndez completamente ocupada a la hora del vermú. Así es como Vanessa Estraviz atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA.

-Vamos a empezar.

-Venga.

-Estamos en crisis. ¿Quiere ser concejala de Festejos?

-No. Por nada del mundo lo sería concejala. Soy más de disfrutar las fiestas que de organizarlas. No tengo madera de política: Eso se lo dejo más a los que entienden.

-¿De quién eres más devota? ¿De la Sardina o de San Agustín?

-De la Sardina.

-Cuénteme.

-Porque es más carnavalera que San Agustín, ¿no? San Agustín lo veo como una cosa más seria.

-Explíqueme eso de «carnavalera».

-Lo relaciono con los disfraces, con el color...

-Qué es lo que me gusta a usted.

-Eso es.

-Si le dan a elegir entre el Descenso, el Desfile de esta tarde [la entrevista se hizo ayer mismo, a mediodía] o el concurso en Murgas...

-Me quedo con el Descenso.

-¿Lo bajó?

-Lo bajé mucho de pequeña: con mi chubasquero y mis botas. Y no sé, me parece como muy típico de Avilés. Igual hay más carrozas y desfiles en otros sitios, pero el Descenso de Galiana es muy de aquí y, no sé, lo disfruto mucho.

-¿Cuándo lo bajó?

-Lo bajé, uff, igual la última vez hace diez años. Lo bajaba siempre de niña.

-¿A qué lugar viajaría en el tiempo este carnaval?

-Al carnaval de Venecia.

-¿Al carnaval de Venecia de cualquier época?

-No, al del siglo XVIII: con sus máscaras y sus trajes...

-¿Qué encontraría? Haga aquí un ejercicio de imaginación.

-¿Qué encontraría? Pues un galán ahí bien apuesto con su máscara. Me parece como muy divertido y también muy especial. Sí, sí.

-Si fuera reina del Goxu, ¿qué añadiría a la fiesta?

-Creo que tiene un programa muy completo todos los días, pero añadiría quizás un baile de disfraces en la pista del Niemeyer. Me gustaría que se aprovechara mucho más ese espacio. Me parece un espacio muy amplio y muy bonito. Haría como un baile muy veneciano ahí en la pista. En este carnaval no ha habido nada.

-Bueno, no es mala idea. ¿Con quién comería un menú de Antroxu?

-Con mis compañeros.

-¿Los teatreros?

-Los de Arte Producciones, la compañía de José Rico. Con ellos me lo comería.

-¿Frixuelos, casadielles o un donut de chocolate?

-Frixuelos.

-¿Con azúcar, con cosas?

-Yo soy del frixuelo solo, sin nada: sin arroz con leche, sin nata, el frixuelo solo.

-¿A quién invitaría a un baile después de la fartura?

-¿A ese baile del Niemeyer?

-A ese baile del Niemeyer.

-Pues bueno, no sé. A ver, por llevar, me llevaría a mi pareja, me llevaría a una amiga, pero puestos a soñar, yo creo que me resucitaría a Pedro Menéndez de Avilés.

-¿Ah, sí?

-Sí, que lo veo como muy serio.

-¿Usted cree que le iba a dar el meneo al cuerpo?

-A ver si lo espabilamos un poco. A ver cómo ve el Avilés de esta época, ¿no?

