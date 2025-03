Juventudes Socialistas apela a la "escucha activa"

Alba Rodríguez Díaz es la nueva secretaria general de Juventudes Socialistas de Avilés. Lleva poco más de una semana en el cargo y ya tiene en mente ideas para intentar atraer a los jóvenes a la acción política. Tiene 25 años y es de Jardín de Cantos y manifiesta que la "escucha activa" es uno de los pilares de las Juventudes Sociales para conocer las problemas y preocupaciones de los jóvenes con el fin de trasladarlos a las instituciones.

Rodríguez forma parte de las filas socialistas desde octubre de 2023, y tomó esa decisión por "conciencia", por criarse en una familia obrera "que siempre entendió que la política está para mejorar la vida de las personas". Tomó esa decisión, explica, pese a los "descréditos" a la política en líneas generales y la "desafección de los jóvenes". "Formo parte de Juventudes Socialistas porque entiendo que los derechos conquistados no son permanentes y hay que seguir defendiéndolos porque se pueden perder, por eso no podemos bajar la guardia y que se banalice la Igualdad, por ejemplo", señala la secretaria general de Juventudes Socialistas.

Defiende que su organización ha de acercarse a los barrios, la necesidad de colaborar con el tejido asociativo de la ciudad y pisar la calle para "escuchar" a la juventud en una ciudad envejecida como es Avilés. "Por eso es necesario alzar la voz y hacer de Avilés una ciudad atractiva para los jóvenes", indicó, no sin antes enfatizar las prioridades de la juventud, que son: precios de vivienda asequibles y salarios dignos. "Los jóvenes no solo somos el futuro sino también somos el presente", enfatiza antes de referirse a las políticas de juventud de Avilés, donde gobierna su partido, el PSOE.

Defiende espacios como el plan "Bepa", que vela por el bienestar emocional de los jóvenes, además del empuje por la movilidad sostenible municipal. Por otro lado, no duda en reclamar más participación juvenil en organismos ya establecidos como, por ejemplo, el Consejo de la Mujer.

Rodríguez se detiene por momentos en analizar el auge de la extrema derecha entre la juventud. Habla de las redes sociales y el mensaje "simplista" que trasciende de las fuerzas reaccionarias en internet. "No podemos ceder los espacios, no hay que quedarse callado y alzar la voz cuando banalizan políticas y acciones que garantizan derechos y hacer todo lo posible porque no cale ese mensaje de la derecha", resume la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Avilés. Apela a reforzar las redes sociales para contrarrestar "con argumentos" ese "discurso simplista" como el que "banaliza las políticas de Igualdad".

En su argumentación, continúa la joven, no obvia la realidad avilesina. Habla de la importancia de la industria y también de ofrecer charlas, propuestas y campañas de sensibilización sobre la prevención laboral y otros sectores estratégicos y mirar a la ciudad con otros ojos, los de la juventud que "es el presente y también el futuro".

