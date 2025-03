Manuel Campa, secretario general del PSOE de Avilés: "El PP, en lugar de ocuparse de los grandes proyectos, va sacando conejos de la chistera"

Manuel Campa (Avilés, 1975) es el nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Avilés, cargo que ostentó durante 12 años Luis Ramón Fernández Huerga, ahora secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Sus objetivos son mantener la unidad interna de los socialistas avilesinos y con el gobierno en el Ayuntamiento, donde es concejal de Desarrollo Urbano y Económico.

-El suyo es un relevo natural. De número dos pasa a liderar la agrupación.

-Es inesperado pero natural, sí.

-¿Inesperado?

-Todo hacía indicar un cuarto mandato del secretario general, pero ante la llamada de la FSA hubo que cambiar de planes. No podía decir que no, porque es un reconocimiento al trabajo de Luis y de la agrupación, de estabilidad interna y también para la ciudadanía, que sabe que apuesta por un partido seguro, que no va a generar conflictos. Así que es un orgullo para Luis y para la organización.

-La agrupación de Avilés ha sido tradicionalmente crítica internamente a nivel regional, incluso del lado de quienes perdían cuando había que elegir secretario general.

-Es cierto, pero siempre poniéndonos a trabajar en lo que hacía falta, y siempre defendiendo posición de manera coherente, sin estridencias, y que al final pues colaborando con todas las direcciones. En esta ocasión el proceso ha sido más rápido que en ocasiones anteriores y con una integración prácticamente absoluta. Y eso se nota también en la ciudad.

-¿Lo dice por los proyectos que están sobre la mesa?

-Exacto. ¿Podíamos haber tenido más dinero otras veces? Sí. Pero nunca tantas cosas tan importantes y complementarias unas con otras. Hemos tenido grandes inversiones, como el saneamiento, el Centro Niemeyer… Pero ahora tenemos innovación, con más de nueve millones en la Manzana del Talento, nueve millones del gobierno del Principado para el plan de Baterías que se suman a los más de 50 del Estado; tenemos proyectos educativos, como el CIFP de La Grandiella y la segunda fase de la Escuela Superior de Arte, que están a punto de anunciarse las licitaciones; tenemos inversiones para asuntos sociales, para mayores como el centro intergeneracional de Palacio Valdés, o el de Rey Pelayo en La Grandiella; movilidad, que son evidentes con las obras que se están haciendo… No es una gran inversión sino una cantidad muy importante de dinero en muchos aspectos distintos de la ciudad, y eso hace mucho tiempo que no se veía. Y eso es fruto también del que era secretario general y de la agrupación socialista de Avilés, de tejer esa red de confianza y de negociar esos presupuestos de una manera colaborativa.

-¿No será porque Avilés es el feudo socialista de las grandes ciudades de Asturias?

-Bueno, algo tendrá que ver, pero un gobierno tiene que mirar por todos los territorios y también tiene que ver con un trabajo sensato y con un objetivo más a largo plazo que a corto. ¿Hace cuánto que apostamos por los centros de I+D como una apuesta segura? Pues desde que Tini Areces decidió que el ITMA estuviera aquí. Pero recuerdo conversaciones en 2013 con Arcelor y con Idonial que son el germen de lo que hoy estamos viviendo. Tenemos una apuesta clara, sabemos que el futuro de la ciudad pasaba por ahí, y mira, diez años después esa apuesta ha funcionado.

-Para todas esas inversiones en centros de I+D ¿qué papel ha jugado el Consejero de Ciencia, Borja Sánchez?

-Todos sabemos que mucho antes de ser Consejero tenía en la cabeza que había que apostar por la innovación, y coincide que en Avilés teníamos esa apuesta desde hacía más de diez años. Es como el hambre y las ganas de comer. Pero además tenemos un conglomerado industrial que ha servido para que esos centros de I+D privados que el Principado quería potenciar tuvieran en Avilés su crecimiento. Porque todas estas empresas necesitaban tener interiorizados sus centros de investigación. Teníamos el tejido perfecto para que esto germinara en la ciudad, y una vez que ha germinado, lo normal es que la apuesta siga creciendo. Y por eso la Manzana del Talento y Escribano.

-¿Y Escribano?

-Es un trabajo muy bueno de Sekuens, cuyo director conoce muy bien el sector de Defensa, y además se cruza con La Curtidora, que nació como hotel de empresas y hoy es un elemento capaz de atraer inversiones. Ya no solo alojar los primeros pasos de una inversión, sino que hay inversiones que buscan La Curtidora por el concepto de innovación, el entorno que genera, porque es amigable y discreto. Esa evolución es muy importante para que Escribano haya decidido estar ahí.

-De todos esos grandes proyectos para la ciudad, ¿cuál es el más ilusionante para el nuevo secretario general del PSOE?

-Como secretario general es mantener la coherencia del equipo, de la agrupación, de gobierno y que no nos desviemos de eso; que la ciudad siga creciendo y ser un poco mejor cada día y con inversiones productivas suficientes para que todos esos proyectos para afrontar el reto demográfico y capacidad para atraer personas… que no paremos y que las inversiones sirvan de palanca para ello.

-¿Y como miembro del gobierno, cuál es el más ilusionante?

-Para mí, por la concejalía que ocupo, el momento en que vea la puesta en marcha de la Manzana del Talento y las inversiones en Baterías.

-¿Qué significará la Manzana del Talento para la ciudad?

-Es un entorno donde los centros de innovación puedan seguir creciendo. La Manzana del Acero es un ejemplo perfecto para explicarlo. Ahora todos tienen sus laboratorios, sus equipos de investigadores, pero la tipología de industria de Avilés necesita más espacio, donde puedan pasar a investigar del laboratorio a hacerlo en kilos, no en micras o en gramos. Ese paso intermedio de la investigación a la realidad se dará ahí, en un espacio donde las empresas podrán testar sus productos y que crear las spinoff con capacidad para salir al mercado. Hay 14.000 metros cuadrados en los que parte serán naves donde se podrá investigar con casos reales productos fruto de la investigación. Y tiene que estar combinado con formación específica y una pequeña parte de residencia para investigadores que vengan de manera temporal. Es una ampliación del parque tecnológico.

-Que se está haciendo una modificación para ampliarlo.

-Sí, pero nuestro parque científico tecnológico, a diferencia de otros, no tiene una ubicación definida. Es todo el entorno innovador de la ciudad: La Curtidora, Maqua, el entorno de la Manzana del Acero, Idonial, la Manzana del Talento… Para eso no hace falta modificación, sino interés para que nuevas empresas se dediquen a la investigación. Toda la ciudad es innovación.

-Llego a la secretaría general en plena ruptura del gobierno. Con su congreso apretando en las fechas y el Antroxu encima ¿cuánto tiempo les llevó tomar la decisión?

-Bueno, tiempo, lo decía la Alcaldesa. Se llegó a mitad de mandato y había que analizar la situación del gobierno y dónde detectábamos interna y externamente, no solo en los partidos, sino lo que se detectaba en la calle, había que actuar. Se hizo una propuesta sensata y sincera y no obtuvimos respuesta, por mucho que se diga. Cuando se plantea una posible solución y no hay alternativa, hay que tomar una decisión, y creo que se acertó con ella y a partir de ahí vamos a seguir trabajando.

-¿No hay riesgo de otra ruptura? Con IU, su único socio ahora.

-PSOE e IU estamos comprometidos con el acuerdo de gobierno, con las adaptaciones en cuanto a competencias que haya que hacer, porque no está escrito en piedra y ambos partidos sabemos adaptarnos a la situación actual, y vamos a dar todo lo mejor de nosotros para llegar al final del mandato con una ciudad mucho mejor que ahora. Y con que los proyectos salgan adelante.

-¿No corren riesgos los grandes proyectos de ciudad, como dice el PP?

-Los que tengan que pasar por el Pleno, ya lo han hecho. La modificación de Baterías, el presupuesto de 2025, y todas las grandes inversiones están en marcha. A partir de ahí, pues el diálogo habitual. No es la primera vez que gobernamos en minoría.

-Tendrán que negociar más.

-Siempre.

-¿Es fácil negociar con la oposición, con PP y Vox? Porque escuchando a ambos partidos en los Plenos, no parece que haya diálogo

-Creo que estamos en una dinámica que siendo nuestra ciudad una ciudad tranquila y con muy buena gestión, se está trayendo la tensión que existe a nivel nacional. Se refleja en los plenos una tensión que no debería existir y que tiene que ver con otras situaciones políticas que no deberían afectar tanto a la ciudad. Y eso se traslada también a los pequeños detalles, y es complicado abstraerse de eso. Nosotros lo vamos a intentar, pero es complejo. Podemos ha dicho que va a seguir apoyando la política de izquierdas que nosotros hacemos, tampoco hay cambio respecto a eso. Estamos comprometidos con el pacto de gobierno porque es lo que vamos a cumplir, y no debería haber desviaciones en cuanto al destino de los votos de los grupos de izquierda. Pero con PP y Vox hay complicaciones porque se genera demasiada tensión de forma gratuita.

-Les acusan de falta de diálogo, sobre todo el PP, que dice que no les llaman ni consultan para nada.

-Tampoco preguntan. El gobierno está para que la oposición le pregunte. Nosotros en las comisiones contestamos a todas las preguntas que se nos hacen siempre que se puede, porque no se conocen de antemano, y cuando no se remite la información que se requiere. Otra cosa es que la táctica sea acceder a un expediente y hacer público lo que se opina para que te contesten. Bueno, está bien si eres oposición y no estás centrado en los proyectos reales de la ciudad. Lo mejor sería compartir eso con el concejal correspondiente del gobierno y obtener esa información de manera más adecuada y directa.

-En el último pleno extraordinario el PP hizo mucho hincapié en el contrato del agua. ¿Qué pasa con ese contrato? ¿Y con la Fundación Metal?

-Para no hablar de los proyectos de ciudad, Esther Llamazares (portavoz del PP), tiene varios conejos en la chistera que va sacando de vez en cuando, y ocupa el tiempo y esa tensión que quiere generar en el Pleno y en los medios de comunicación con asuntos que a nosotros nos preocupan poco. A nosotros nos preocupa que haya inversiones, que el servicio de limpieza funcione, que el de aguas funciones… El resto a los ciudadanos también les preocupa poco. El tema de la Fundación Metal está cerrado. Un juez ha dicho que tenemos que pagar más de lo que queríamos, se ha hecho y punto.

-Pero el edificio de la Fundación Metal nunca se dedicó a la formación.

-Empezamos hablando de la apuesta por la innovación. La Manzana del Acero no hubiera sido posible sin esa apuesta del gobierno de Asturias por que el edificio de la Fundación Metal se dedicara, en lugar de a la idea inicial, a que Arcelor e Idonial construyeran la Manzana del Acero. Y aún a día de hoy nos da rendimiento porque cobramos el alquiler de ese edificio. No veo ningún escándalo.

-¿Y el agua?

-Al ciudadano le importa que salga del grifo con calidad y a precio adecuado. Cada cinco años se analiza el rendimiento del contrato, que dice que hay que poner sobre la mesa medidas para corregir la desviación si la hubiera. En otras épocas se hicieron cambios de estructura tarifaria, se ha hecho una aportación y el acuerdo de gobierno dice que no se harán más aportaciones económicas. Hay que abrir caminos para corregir de aquí a final del contrato, que faltan 10 años.

-En Avilés siempre ha influido en las elecciones la tendencia nacional, que apunta a que va a ganar el PP. ¿Tienen encuestas?

-Las encuestas reales no son públicas ni publicables, pero no tenemos. Falta mucho tiempo para las elecciones. Tengo la sensación de que el gobierno de España trabaja aguantando la presión actual a nivel nacional porque entendemos que tiene que haber un efecto reacción. Está la tensión que está generando la derecha en este país, en Europa y en el mundo, que no es sostenible durante tanto tiempo. No es sostenible ataque a cualquier persona que no piense como ellos, ni la situación que plantea EE UU con la industria respecto del resto del mundo, ni tampoco la situación de las personas que vienen a vivir y a trabajar a un país que no es el suyo y no se les trata con los derechos que merecen… Y a eso se están apuntando la derecha y la extrema derecha de España y eso va a acabar provocando una reacción. Confío en que volvamos a ganar las elecciones.

-El PSOE de Avilés defiende la bicefalia. Una cosa es la secretaría general y otra la alcaldía. ¿Ya están pensando en el relevo?

-¿Por? La Alcaldesa ha dicho que está dispuesta a seguir, que está con fuerzas, y además está en un momento de la política a nivel nacional e internacional en el que a ella le gusta enfrentarse al debate ideológico y la defensa de los derechos. No ha mostrado en ningún momento que no esté dispuesta a presentarse a las próximas elecciones.

-¿A usted le gustaría ser alcalde?

-Tengo claro que la secretaría general del partido es importante y que hay que diferenciar quiénes desde la ejecutiva plantea un modelo de ciudad, un elemento más de diseño de programa electoral y de los objetivos, y hay otro equipo que tiene que ejecutar. Estoy muy contento donde estoy.

