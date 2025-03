El PP eleva a 5,5 millones el coste de la Fundación Metal a la ciudad

El Partido Popular (PP) eleva a 5.560.178 euros el coste para las arcas del Ayuntamiento de Avilés lo que la portavoz municipal, Esther Llamazares, calificó ayer como "la fiesta de la Fundación Metal desde 2008". De este millonario desembolso acusó al gobierno socialista municipal, que formaba parte del patronato de la Fundación y que desde él actuó en contra de los intereses municipales.

Llamazares desgranó ayer todas las sentencias judiciales y los desembolsos realizados por parte del Ayuntamiento de Avilés desde 2008, pese a que desde el primer momento el organismo dedicado a la formación del sector metal incumplió el contrato con la Administración municipal, según la portavoz del PP.

El Ayuntamiento de Avilés cedió suelo en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) para que la Fundación construyera un edificio en el que dar formación a los trabajadores, aunque nunca llegó a realizar ni un solo curso, según Llamazares. Se abonaron 1,6 millones de euros en concepto de subvención para construir el edificio, dotarlo de mobiliario y hacer reparaciones. También aportó 200.000 euros para afrontar el salario de los trabajadores, y en la liquidación de la Fundación destinó 423.000 euros más. A eso se sumaron 1,9 millones para revertir el derecho de superficie, y tuvo que aumentar la cuantía en 1,1 más 157.000 euros de intereses cuando la Fundación acudió a los juzgados a la sede local.

Con estos datos, la portavoz del PP incidió en que "no es que una empresa externa haya engañado al Ayuntamiento de Avilés, es que el Ayuntamiento de Avilés formaba parte de la toma de decisiones de la Fundación Metal. Como patrono tenía que haber estado vigilante de dónde iban los dineros públicos durante los años de vida de la Fundación. Pero o no lo hicieron, o no quisieron frenarlo". Y añadió que volverá a pedir explicaciones en el Pleno porque "hay mucho que explicar a los ciudadanos de Avilés sobre una Fundación que todavía no le ha aclarado a nadie qué hizo, porque nadie sabe a día de hoy qué representó la cesión de aquel suelo, ni aquel edificio que jamás se usó para lo que se había acordado".