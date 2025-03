Esta es la fecha en la que podrían iniciarse las obras de la nueva residencia de mayores de Corvera

La futura residencia de mayores de Corvera sigue la hoja de ruta prevista. Así lo ha constatado Iván Fernández, alcalde del concejo, tras la reunión que mantuvo ayer con Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Durante este mes se hará un estudio geotécnico, que costará 15.000 euros, paso previo al anteproyecto, que estará lista para antes del verano.

Tras el informe, Fernández se volverá a reunir con el movimiento vecinal para presentarles personalmente el anteproyecto. La idea es que el proyecto se pueda iniciar antes de que finalice el año. "El importe de la inversión será importante, es el Consejo de Gobierno quien autoriza la licitación del mismo, por eso invité al presidente a que el Consejo de Gobierno que apruebe la licitación de este ilusionante proyecto se celebre en Corvera", apuntó el regidor, quien se mostró satisfecho con los avances que se están realizando.

"Seguimos avanzando en el plan previsto para que Corvera cuente con esta residencia pionera en Asturias. Estamos cumpliendo con los trámites necesarios para que sea una realidad. Es un proyecto que excede a esta legislatura, no estoy pensando en las próximas elecciones sino en el futuro de concejo y en como este proyecto hará que nuestro concejo sea mejor aún", aseguró el Alcalde. "Tener un equipamiento público de esta calidad es algo que le debemos a nuestros mayores, que lo han dado todo para que no nos falte de nada. Ahora como sociedad, nos toca cuidar de ellos", añadió Fernández. Esta residencia contará con ocho unidades de convivencia de quince personas cada una. Cada una de ellas contará con doce habitaciones, once individuales y dos dobles. Las primeras tendrán un espacio de 25 metros cuadrados, y de 30 metros cuadrados las segundas. Todas dispondrán de una habitación, un aseo, una sala de estar y un office, es decir, un espacio que responde a este modelo de cuidados que pretende ofrecer hogares para los mayores.

Además, los usuarios contarán con áreas destinadas a servicios compartidos de lavandería, gimnasio, cocina y recepción. En total serán 120 las plazas disponibles. "Esta residencia va a ser la primera residencia pública de Corvera y la primera que se construirá en Asturias bajo la premisa del nuevo modelo de cuidados ‘CuidAs’, consistente en un cambio de paradigma pasando de un modelo meramente asistencial a un modelo integral de cuidados y atención de nuestras personas mayores, construyendo verdaderos hogares para ellas", finalizó Fernández.

