El gobierno de Avilés corrige el nombramiento de un par de cargos de confianza

El gobierno municipal de Avilés va a corregir las fichas de dos cargos de confianza cuya creación se produjo en el Pleno del 21 de julio de 2023, es decir, el de organización de mandato. Y es que la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (Usipa) había presentado un recurso de lo contencioso administrativo al considerar que determinadas funciones de los puestos creados "no se ajustan a derecho por cuanto no se cumplen los requisitos de motivación y, a su vez, no responden al concepto de asesoramiento especial o de especial confianza".

La demanda de Usipa iba contra seis cargos, pero el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 5 considera que esta apreciación es efectiva en tres de esos puestos. En uno de estos puestos (Coordinador de Promoción Social) esta corrección se limita a una línea de la ficha de descripción del puesto. "Los otros puestos se van a corregir según señala el juez en su sentencia", admitió el concejal de Personal, el socialista Noé Vega. Se trata de los puestos de Asesor de Órganos de Gobierno y Comunicación y Coordinador de Festejos, Ferias y Mercados. El primero de estos puestos ya no lo ocupa la misma persona para quien fue aprobado.

Usipa defiende su recurso judicial al entender que los nombramientos de los asesores del Pleno de organización de este mandato se oponían a los derechos laborales de los trabajadores.

El sindicato se oponía también a los nombramientos de los puestos de trabajo de Jefe de Gabinete, Directo del Área Económico-Financiera y Empresas Participadas, Director de Comunicación y Coordinador del Área de Promoción Social. El juez toma para sí el argumento de la defensa del Ayuntamiento, es decir, que "en este caso las fichas de funciones ya se encontraban vigentes en el mandato anterior de la Corporación, resultando que, si comparamos las fichas aprobadas por Acuerdo de Pleno n 92/2019, de 19 de julio, con las reflejadas en el Acuerdo de Pleno n 87 /2023, ahora impugnado, estas se mantienen inalterables en su totalidad salvo en lo relativo a la modificación ya mencionada de una función del puesto de Coordinador/a del Área de Promoción Social". La sentencia, que es de noviembre, está pendiente de la resolución de su recurso.

