El PSOE planea, a futuro, penalizar el derroche para cumplir el contrato con Aguas de Avilés

Manuel Campa (Avilés, 1975) es el nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Avilés, cargo que ostentó durante 12 años Luis Ramón Fernández Huerga, ahora secretario de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Sus objetivos son mantener la unidad interna de los socialistas avilesinos y con el gobierno en el Ayuntamiento, donde es concejal de Desarrollo Urbano y Económico y portavoz del PSOE. En la primera entrevista en su nuevo cargo analiza el presente y futuro de una ciudad que aspira a "que sea mejor", acusa al PP de generar una tensión innecesaria y su apuesta por la innovación, la atracción de inversiones y unos servicios de calidad. Todo para atraer talento y luchar contra el invierno demográfico.

El congreso y su elección.

Asegura Campa que la previsión era que Fernández Huerga optara al cuarto mandato en la secretario general, "pero ante la llamada de la FSA hubo que cambiar de planes. No podía decir que no, porque es un reconocimiento" al trabajo tanto del Fernández Huerga como de la agrupación, "de estabilidad interna y también para la ciudadanía, que sabe que apuesta por un partido seguro, que no va a generar conflictos". Admite que Avilés ha sido siempre crítica en la FSA, "pero defendiendo posición de manera coherente, sin estridencias, y que al final colaboró con todas las direcciones. En esta ocasión el proceso ha sido más rápido que en ocasiones anteriores y con una integración prácticamente absoluta", afirma.

La ruptura del gobierno.

El líder de los socialistas avilesinos mantiene que a Podemos se le hizo una propuesta "sensata y sincera y no obtuvimos respuesta, por mucho que se diga. Cuando se plantea una posible solución y no hay alternativa, hay que tomar una decisión, y creo que se acertó con ella y a partir de ahí vamos a seguir trabajando.

El pacto de gobierno con IU.

Asegura que PSOE e IU están "comprometidos con el acuerdo de gobierno, con las adaptaciones en cuanto a competencias que haya que hacer". Los grandes proyectos que deban pasar por el Pleno, ya lo han hecho, como la modificación del Plan urbano para el suelo de Baterías y el presupuesto de 2025. Además, todas las grandes inversiones están en marcha, afirma. Y aunque Podemos esté ahora en la oposición, dice, "cumpliremos con el pacto de gobierno, y no debería haber desviaciones en cuanto al destino de los votos de los grupos de izquierda".

La oposición de PP y Vox.

El también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento admite dificultades, sobre todo con el PP porque "siendo nuestra ciudad una ciudad tranquila y con muy buena gestión, se está trayendo la tensión que existe a nivel nacional. Se refleja en los plenos una tensión que no debería existir y que tiene que ver con otras situaciones políticas que no deberían afectar tanto a la ciudad". Y concreta que la portavoz popular, Esther Llamazares, "para no hablar de los proyectos de ciudad, tiene varios conejos en la chistera que va sacando de vez en cuando, y ocupa el tiempo y esa tensión que quiere generar en el Pleno y en los medios de comunicación con asuntos que a nosotros nos preocupan poco".

El contrato del agua.

El PP centró el pleno extraordinario que solicitó por la crisis de gobierno en el contrato del agua, "uno de los conejos de su chistera", según Campa. "Al ciudadano le importa que el agua salga del grifo con calidad y a precio adecuado. Cada cinco años se analiza el rendimiento del contrato con Aguas de Avilés, que dice que hay que poner sobre la mesa medidas para corregir la desviación si la hubiera. En otras épocas se hicieron cambios de estructura tarifaria, se ha hecho una aportación y el acuerdo de gobierno dice que no se harán más aportaciones económicas. Hay que abrir caminos para corregir de aquí a final del contrato, que faltan 10 años". Por ejemplo, en el futuro se pueden tener en cuenta factores medioambientales, y que se premie a quien menos consume y se penalice, encareciendo el recibo, a quien malgaste.

Las grandes inversiones.

El secretario general de los socialistas avilesinos asegura que si bien en la ciudad hubo grandes inversiones en el pasado, como el saneamiento y el Centro Niemeyer, nunca habían coincidido tantos proyectos y tan complementarios como ahora. Y se refirió a la Manzana del Talento, el ecoparque de Baterías, el centro de FP de La Grandiella, la segunda fase de la Escuela Superior de Arte; el centro intergeneracional de Palacio Valdés, y el de Rey Pelayo en La Grandiella, además de los proyectos de movilidad que ya están en ejecución. "Eso es fruto también del que era secretario general y de la agrupación socialista de Avilés, de tejer esa red de confianza y de negociar esos presupuestos de una manera colaborativa", afirma. Eso sí, también admite que puede influir el hecho de que Avilés es la única de las tres grandes ciudades en las que ganó el PSOE en las últimas elecciones.

La apuesta por la innovación.

La apuesta por la I+D y la innovación es firme desde que Tini Areces decidió que el ITMA estuviera en Avilés, afirma. "Pero recuerdo conversaciones en 2013 con Arcelor y con Idonial que son el germen de lo que hoy estamos viviendo. Sabíamos que el futuro de la ciudad pasaba por ahí, y mira, diez años después esa apuesta ha funcionado", asegura Campa. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha sido un claro aliado en los últimos años. Pero además, añade, "tenemos un conglomerado industrial que ha servido para que esos centros de I+D privados, que el Principado quería potenciar, tuvieran en Avilés su crecimiento. Porque todas estas empresas necesitaban tener interiorizados sus centros de investigación. Teníamos el tejido perfecto para que esto germinara en la ciudad, y una vez que ha germinado, lo normal es que la apuesta siga creciendo. Y por eso la Manzana del Talento y Escribano.

Escribano y su centro de I+D en La Curtidora.

Que Escribano optara por Avilés para instalar su centro de I+D es, según Campa, el resultado de "un trabajo muy bueno de Sekuens, cuyo director conoce muy bien el sector de Defensa". Pero la idiosincrasia de La Curtidora ha jugado un papel crucial. "Nació como hotel de empresas y hoy es un elemento capaz de atraer inversiones. Ya no solo alojar los primeros pasos de una inversión, sino que las hay que buscan La Curtidora por el concepto de innovación, el entorno que genera, porque es amigable y discreto. Esa evolución es muy importante para que Escribano haya decidido estar ahí".

La Manzana del Talento. Es, según el líder de los socialistas avilesinos, la clave para la industria de la comarca, para que los procesos de I+D y de innovación en los laboratorios pasen a naves donde se puedan realizar pruebas reales y se favorezca la creación de empresas. "Y tiene que estar combinado con formación específica y una pequeña parte de residencia para investigadores que vengan de manera temporal". En cualquier caso, para Campa, la ciudad es un entorno innovador en sí misma, con La Curtidora, Maqua, la Manzana del Acero, Idonial, la Manzana del Talento…

