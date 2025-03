Oricios de Bañugues con acento francés

Joel y Claudine Jaspard son naturales de Valenciennes, una localidad próxima a Lille (Francia), a algo más de 1.400 kilómetros de Bañugues, donde este fin de semana se celebra el festival del oricio. El matrimonio se desplazó estos días a Asturias, precisamente, para degustar este manjar en Gozón, todo después de que un matrimonio amigo y ovetense, el formado por Javier Rodera y Milagros Álvarez, les avisara de esta cita para los amantes del sabor a mar. "Están perfectos, espectaculares", resume Joel Jaspard en un castellano afrancesado. A él le chiflan los oricios, sin embargo a su mujer, Claudine, no le hacen mucha gracia. "Decidimos venir los dos... si eso no es amor", comentaba entre risas Claudine Jaspard, que no se quedó con hambre: "Comí empanada, croquetas...". En esa mesa también estaba Ricardo Rodera, que es hijo del matrimonio asturiano y Johanna Gómez, que es su novia y ecuatoriana, que tampoco había probado nunca oricios: "Están muy buenos para repetir". Ricardo, como Claudine, tiró de otras viandas mientras el resto de mesa disfrutaba del manjar protagonista, como los cientos de personas que llenaron la carpa, desde primera hora. Las ovetenses Rosa Tuya, Chelo Tuya y Mari Mar Naves son fijas del festival "desde que se hacía en el campo de fútbol". Acuden todos los años y disfrutan de ese intenso sabor. "Están más ricos que los del año pasado", opinaban mientras a pocos metros una larga cola esperaba su turno para solicitar la pertinente ración de "pinchos".

Los primeros en probarlos, pasado el mediodía, se levantaban de la mesa para dejar sitio a los siguientes. Marcos Álvarez y María Menéndez decidieron ir a tomar un café a un bar próximo tras "pillar una buena fartura" de oricios. Lo decían con un cigarro en la mano y mientras el grupo folclórico "Ocle" de Bañugues bailaba al ritmo de la gaita y el tambor. "No pensaba yo que a esta hora estuviera tan lleno", señalaba Manuel Rodríguez mientras miraba su reloj y las agujas marcaban las 13.30 horas.

Los primeros oricios gustaron y mucho y fueron capaces de llenar de actividad el entorno de la playa de Bañugues. El festival recibió a comensales de Gozón, obviamente, de Oviedo, de Gijón y de Avilés, principalmente, aunque también franceses. El oricio de Bañugues se internacionaliza. La cita continúa mañana con otra buena remesa de oricios y con la actuación de la banda de gaites Cabu Peñes, que tocará a partir de las 13.00 horas.