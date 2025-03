El Real Balneario de Salinas vuelve a sonreír. Y, sobre todo, su propietario, Isaac Loya. El establecimiento, el único de la comarca de Avilés con una Estrella Michelin, fue destrozado a finales de enero por un fuerte temporal. Ahora, más de un mes después de todo lo sucedido, el restaurante ha vuelto a abrir sus puertas. "La mayoría de clientes han entendido la situación e incluso nos han ayudado para poder volver cuanto antes", explica Loya, quien ya tenía ganas de volver a ponerse al frente de su negocio.

Isaac Loya, a las puertas del Balneario, ayer. | MARA VILLAMUZA

"A los viejos como yo ya no nos asustan estas cosas. No es la primera vez que pasa algo así aquí. Al final estas vistas tienen su parte buena y su parte mala. Eso sí, los más jóvenes se llevaron un buen susto", bromea Loya, quien quita hierro a lo ocurrido. Eso sí, aún guarda en su teléfono las grabaciones de la cámara de seguridad, que le sirvieron para poner luz. "No grabaron mucho, porque cuando entró el agua arrampló con todo, pero sí para ver el primer impacto del agua", explica. Esta vez, en lugar de llegar todo por la cristalera, los troncos y el agua irrumpieron por la puerta el edificio, por lo que la impresionante galería del restaurante se mantuvo en pie. "Fue una suerte, eso era lo que más me preocupaba".

El Real Balneario recupera su brillo: "Ya no nos asustan los temporales"

Eso sí, todo el interior del Balneario estaba destrozado: suelos, el mármol, las puertas… Todo. "Tuvimos que meter 35 losas blancas nuevas en el suelo de la entrada, porque estaba todo destrozado. Además, la zona de las mesas, que era de madera, también estaba dañada. Al final tuvimos que intervenir en todo el restaurante", detalla Loya, quien calcula que el temporal le causó unos gastos que rondan los 150.000 euros. La parte buena es que todo esto le pilló en un momento en el que ya estaba realizando obras, aprovechando que había cerrado unos días por vacaciones, por lo que enseguida pudo movilizar la intervención. "He tenido que pedir unos favores para terminar pronto. Solo hemos cerrado 30 días más de lo previsto, es una suerte", subraya el hostelero.

Loya recuerda que, hace 14 años, se registró un episodio parecido en el Balneario, aunque en aquel momento el mar se cebó aún más con el establecimiento. En el 2011 otro temporal tumbó la característica cristalera del local, provocando daños mayores. Ahora, Loya vuelve a sonreír, aunque todavía queda cierto trabajo por delante. "Estamos preparando un sistema eléctrico nuevo y mirando algunas goteras que tiene el tejado, pero esos trabajos son compatibles con estar abiertos. Como se realizan desde fuera, no generan molestias a la clientela", asegura. La escollera que tienen cerca les salvó de que los daños fuesen a mayores, aunque cree que los cambios en la arena de Salinas han tenido algo que ver en lo sucedido. "Nunca nos había entrado todo por la puerta. Ahora, como han estado echando arena, el único sitio donde pueden romper las olas es justo en la entrada", indica. Loya solo desea ahora que los temporales de este año hayan arreciado para tener un 2025 tranquilo, "aunque aquí ya estamos acostumbrados a esto".

