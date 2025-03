Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés: "El impacto económico de la Nebrija en la comarca se estima en 3 millones de euros al tercer año de implantación"

Daniel González (Avilés, 1975) ha superado el ecuador de su mandato como presidente de la Cámara de Comercio de Avilés. Echando la vista atrás, el balance es "muy positivo", tanto en lo que se refiere a la actividad de la entidad cameral como en la representación de cara al exterior. Y el futuro se presenta positivo, con la llegada de la universidad privada y la apuesta por la industria, con nuevas inversiones.

-Después de dos años y medio, ya está asentado como presidente cameral. ¿En qué considera que ha mejorado la presencia y representación de la Cámara de Avilés?

Creemos que tenemos una mayor visibilidad y una relación fluida y habitual con los gobiernos, tanto local como regional. Por ejemplo, recientemente hemos hecho alguna propuesta nueva en la Oficina de Congresos con el Ayuntamiento de Avilés, pero también hemos mantenido una reunión con la Viceconsejería de Turismo para impulsar nuevas actuaciones que sean complementarias al turismo convencional que tenemos en Avilés.

-¿Por ejemplo?

Podemos hablar del sector agroalimentario. Ahí fuimos de la mano del Leader, porque tenemos un convenio con Reader Asturias, y estamos haciendo una prospección para ver cómo podemos apoyar el turismo en materias y sectores que están cogiendo auge y que tienen que ver con el mundo empresarial.

-Pero su gran apuesta es el turismo de congresos.

Sí y estamos trabajando y colaborando a través de la Oficina de Congresos para impulsarlo. El año pasado ya participamos en la organización de once congresos. Las capacidades de Avilés son excelentes para este tipo de eventos de tamaño pequeño y medio, y ese es el objetivo que nos hemos marcado. No podemos aspirar a tener congresos de masas, pero presentamos la ciudad en un congreso MICE en Gijón como ‘destino boutique’. En comparación con otras ciudades que pueden tener una mayor afluencia de participantes, nosotros nos presentamos como un entorno especial, con un modelo diferente.

-La llegada de la alta velocidad a Avilés, ¿ha ayudado a impulsar la ciudad como destino turístico? ¿Los horarios son suficientes o mantienen que no se adaptan a las necesidades?

-Cuando hablamos de horarios de transporte público, cada uno tiene su criterio en función de sus necesidades. El actual beneficia claramente al viajero vacacional, aunque no tanto al de negocios mientras no haya viaje de ida y vuelta en el día. No obstante, nosotros creemos que la llegada del AVE a Avilés es muy positiva y estamos seguros de que los actores implicados, a medida que se consolide la línea, lleguen nuevos convoyes y entren a competir nuevos operadores, la oferta comercial mejorará en frecuencias y será económica.

-¿Es una opción cara?

-El precio de los billetes no es precisamente barato. Demandamos de cara al futuro una mejora de la oferta comercial en cuanto a frecuencia y precios. En Galicia están viajando a Madrid por 9 euros, mucho más económico que aquí.

-¿Mantienen su apuesta por llevar el tren al Aeropuerto?

-Nuestra idea, y seguro que estaremos todos de acuerdo, es que a medida que avancen las necesidades de comunicación en Asturias, se estudie esa posibilidad a medio y largo plazo. No seríamos realistas si exigiéramos esa demanda como algo inminente. Pero siempre hay que tener latente la posibilidad.

-La Cámara mostró su apoyo a crear un espacio logístico en el Aeropuerto. ¿En qué proceso está el proyecto?

-Todavía bastante verde. Nosotros manifestamos que este proyecto se puede considerar estratégico para Asturias, pero está en manos del Ayuntamiento de Castrillón y del Principado estudiarlo, ver si es viable y si realmente hay interés en ejecutarlo. La pelota está en el tejado del Principado, a través de la Agencia Sekuens. El proyecto nos parece muy interesante, pero cualquier proyecto que genere actividad económica y empleo en la comarca será bien recibido.

"El impacto económico de la Nebrija en la comarca se estima en 3 millones al tercer año de implantación"

-Uno ilusionante es la implantación de la Universidad Nebrija.

-Las universidades privadas son una oportunidad para Avilés y para Asturias. Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares y Extremadura son las únicas comunidades autónomas sin universidad privada. Y salvo Castilla-La Mancha, que no se conoce que tenga proyectos sobre la mesa, las demás sí los tienen con posibilidades de salir adelante.

-Llegan la Nebrija y la Universidad Europea, ¿Asturias necesita dos universidades privadas?

-Hay varios motivos por los que las universidades privadas son un buen instrumento para la sociedad. El primero, por su impacto económico y la creación de empleo que genera en el territorio, pero además son un agente regulador del mercado laboral. Son empresas privadas que buscan, obviamente, un beneficio económico. Por tanto, las plazas que van a ofertar tienen una gran demanda que actualmente no se puede cubrir. En el caso de Avilés, en Enfermería. Asturias tiene una oportunidad en el sector salud y las universidades privadas equiparan oferta y demanda para cubrir las necesidades de profesionales en el futuro.

-¿Tienen cuantificado el impacto de la Universidad Nebrija en Avilés?

-Hemos hecho un estudio y se estima que, en Avilés, al tercer año de implantación, el impacto económico en la comarca será de tres millones de euros. Tenemos que valorar además, que en el caso de la Universidad Nebrija, el 22% de su alumnado es extranjero. Y otro porcentaje muy elevado proceden de otras comunidades autónomas. Por tanto, solo de alojamiento, manutención y ocio las cifras serán relevantes. Y les visitan sus familias, que también consumen. Además, y esto es importante, cuando una persona joven de Avilés va a estudiar fuera, hay muchas posibilidades de que no regrese. Si ampliamos la oferta formativa universitaria en Asturias va a ser más fácil retenerles aquí y también de atraer talento. Esto es fundamental para la lucha contra el invierno demográfico. Y no olvidemos que también se implantará el Instituto de Estudios Hispánicos, que traerá estudiantes extranjeros a Avilés. Un joven que viene a estudiar se convierte en un gran promotor del lugar en el que esté compartiendo una buena experiencia.

-Pero las universidades privadas son competencia para la Universidad de Oviedo.

-La Universidad de Oviedo tiene presencia en Avilés a través de su Centro de Estudios, que está ampliando además su oferta formativa y a nivel europeo también ofrece estudios internacionales en varios grados. No se trata de competir, sino de complementar la oferta formativa.

-La ciudad tiene un problema de vivienda. ¿Dónde se alojará ese alumnado? Porque todo lo que se construye y se alquila se hace pensando en el turismo.

-Hay interés y algún proyecto sobre la mesa para residencia de estudiantes, y el mercado de alquiler va a cambiar, seguro, porque la normativa sobre alojamientos turísticos los regulará.

-La comarca de Avilés es industrial. ¿Cuál es la situación del sector?

-El modelo tal y como lo conocemos llega a su fin. Estaba basado en un modelo productivo que ya ha cambiado. Ahora se sustenta en decisiones geopolíticas, energéticas, estratégicas…. Nuestra industria depende cada vez más de las decisiones que se adoptan a muchos kilómetros de aquí y por personas que no saben ni dónde está Avilés. Así que debemos ser más exigentes con la Comisión Europea en la defensa de los intereses europeos y proyectos, para abastecer a la industria de una energía estable en el suministro y a precio competitivo, además de toda la materia regulatoria y arancelaria. El ajuste en frontera debe ser revisado. Creemos que el plan europeo en defensa de la industria será beneficioso y somos optimistas con la inversión de ArcelorMittal en la electrificación de la acería en Avilés.

-La situación geopolítica ya afecta a algunas empresas de la comarca.

-La industria avilesina está muy ligada a las renovables, y lo que viene es incertidumbre con las políticas proteccionistas de Trump, que sí, afectarán a alguna de nuestras empresas singulares y el reto es la capacidad que tengamos para abrir nuevos mercados.

-Una buena noticia es la llegada de Escribano a Avilés con su centro de I+D, y en un momento en el que la industria de Defensa se está convirtiendo en prioritaria.

-La industria de defensa es como cualquier otra, y ya se sabe el dicho: si quieres paz, prepárate para la guerra. Genera una actividad económica importante y en Asturias tenemos un hub de Defensa que ha planteado bien la estrategia de región. Hay que aplaudir que empresas y Administración vayan de la mano para impulsar este sector estratégico en Asturias. Y que Escribano elija Avilés para su centro de I+D es muy buena noticia y confirma que el ecosistema de innovación avilesino es imparable y va a seguir creciendo.

-Y está el suelo de Baterías.

Cuando una empresa como Escribano Mechanical & Engineering invierte en Avilés, automáticamente genera interés en otras empresas del sector, que se plantean por qué ese emplazamiento y no otro. El suelo de Baterías es estratégico y se va a empezar a comercializar en un plazo próximo y a un precio competitivo, como dijo el presidente de Sepides, Francisco Blanco.

-¿Ustedes reciben muestras de interés sobre el ecoparque de Baterías?

-Hemos tenido consultas, y si alguien muestra interés lo remitimos a Sepides, que es la sociedad propietaria, promotora y comercializadora de los terrenos.

-¿Cuál es la relación con las Cámaras de Oviedo y de Gijón? ¿Se avanza hacia una sola Cámara?

-La relación es excelente. Desde que empezaron los mandatos actuales, como Cámara de Asturias estamos en cinco proyectos de manera conjunta, lo que no había ocurrido nunca. Estamos en uno de relevo generacional en el comercio; Cecoec, con la Consejería de Derechos Sociales; otro con Transición Ecológica para sostenibilidad, que fuimos pioneros en Avilés y conseguimos financiación para las tres cámaras; luego está la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid, que heredera de la Oficina de Captación de Inversiones, que a su vez se convirtió en Subdirección General ya dependiente del Principado; y el Arco Atlántico, junto con otras Cámaras de Comercio para crear la macrorregión Atlántica y convertirnos en lobby de presión para que nuestra voz se escuche en Europa y sacar adelante el Corredor del Atlántico.

-Las elecciones en la patronal FADE se presentan cuanto menos interesantes.

-Es potestad de la presidencia abrir el proceso electoral y como Cámara de Comercio, solo tenemos que respetar el proceso.

-Hubo un tiempo en que el presidente de la Cámara y de FADE era la misma persona. ¿Es positiva esa acumulación de cargos?

-Es bueno que todos trabajemos con un objetivo común, que es el desarrollo económico y social de Asturias. Pero las funciones están claramente diferenciadas y en muchos casos se puede trabajar de manera conjunta.

