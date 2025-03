La historia de superación de Vero Rodríguez, "mujer del año" en Soto, remera paralímpica y ahora ciclista

Verónica Rodríguez Pulido es la "Mujer del año" en Soto del Barco, que entrega por primera vez este galardón. La remera ha participado ya en dos Juegos Paralímpicos, el de Tokio y el de París, y ahora le da dado por el ciclismo, es más, compagina los dos deportes y en mayo se estrenará como deportista del grupo Cofidis en la copa del Mundo, que se celebra en Ostende (Bélgica).

"Es un placer que me hayan nombrado ‘Mujer del año’", señala la deportista que nació con parálisis cerebral y ha peleado siempre por conseguir sus sueños. "Soy lo que soy por la madre que tuve (Maige Pulido) que me transmitió los valores y fuerza suficiente para remar. Precisamente cuando murió fue cuando empecé a remar", señala orgullosa la deportista sotobarquense, que desde entonces no ha dejado de pelear por su sueño. Un entrenador vio a Rodríguez Pulido remar y la animó a sumarse a su club, el Corvera de remo. Y allí empezó a prepararse para su primer Paralímpico.

Su tesón sobre aguas tranquilas le ayudó a conseguir pasaporte para la última regata olímpica, la de París de 2024. Rodríguez Pulido ve díficil ahora participar en sus terceros Juegos aunque no tira la toalla. Argumenta esa dificultad: "Ahora puede competir gente con menos discapacidad que yo como por ejemplo los que tienen poca movilidad en una muñeca". Eso sí, eso no le impide dejar de remar como el primer día, con el mismo entusiasmo y fuerza que siempre. Eso sí, también ha buscado alternativas. "En diciembre, hice una prueba de ciclismo con Cofidis y el 4 de mayo participo en la copa del Mundo", apunta la deportista sotobarquense que este año tiene una apretada agenda al compaginar ambas disciplinas. Si a primeros de mayo viajara a la Copa del Mundo de ciclismo, a finales de ese mes tendrá que competir en el Europeo de remo en Bulgaria. Meses después tiene otras opciones como el Mundial de ciclismo en Brasil y el de remo en China.

"Tengo claro que hay que soñar", concluyó Verónica Rodríguez Pulido.

