Puntadas avilesinas para la última película de Mario Casas

Las salas de cine de España recibieron este 28 de febrero "El secreto del orfebre", la película dirigida por Olga Osorio y protagonizada por Mario Casas y Michelle Jenner, en la que el diseñador Alberto Valcárcel se encargó de dirigir el apartado del vestuario de una cinta que le ha permitido trabajar "mano a mano en la construcción de los personajes junto a la directora".

"Leí el guión, conocí a Olga y fue todo facilísimo. No sólo el resultado es espectacular, sino que todo el rodaje fue un placer", confesó Valcárcel sobre la película, un drama romántico ambientado entre los años cincuenta y setenta en la península y que se diferencia mucho de algunos de sus anteriores trabajos como "La ermita", en la que la mitología cantábrica se unía con la fantasía y el terror. "Me interesa que todos los proyectos sean distintos unos de otros, es lo que nos toca a los diseñadores de vestuario y es lo bonito. Tan pronto haces realidad social como fantasía. Siempre que me llegan ofrecimientos, me fijo tanto en el tema como en el estilo del director. Me ayuda mucho para decidirme", señaló Valcárcel.

Dos diseños del avilesino para el personaje de Michelle Jenner en «El secreto del orfebre». | | A. VALCÁRCEL / A. V.

Como habitúa, el avilesino llevó a cabo una profunda labor de investigación al tratarse de una cinta ambientada entre los 50 y 70, y en la que Celia (personaje interpretado por Michelle Jenner) es, además, diseñadora. "Fui consciente de que hacíamos una gran película de amor y para ello mis referencias reales han sido el cine de Hollywood", declaró Valcárcel, quien explicó que en el proceso de documentación se hizo hincapié en la historia del cine y de la moda. "Como siempre, Balenciaga ha sido una inspiración. Es el más perfecto de todos", aseguró el diseñador avilesino, quien aludió también a películas como "Vacaciones en Roma" o "The mood for love", las cuales "me han ayudado mucho porque cuentan con un ambiente similar".

Este trabajo de elaboración, señaló, tuvo un especial reflejo en su relación con Olga Osorio, directora de la cinta, con quien trabajó "mano a mano" en la construcción de los personajes. "Es una mujer muy inteligente, culta y, además, gallega", bromeó Valcárcel, cuya familia es, en parte, originaria de Galicia. Su relación con Osorio fue "no solo diseñar el vestuario, sino un proceso de entrar en su cabeza y ver cómo lo interpreta. Ha sido muy placentero", aseguró.

Puntadas avilesinas para la última película de Mario Casas / A. V.

Este proyecto le permitió trabajar asimismo en la evolución constante de los personajes, especialmente el de Jenner, una diseñadora que "llega a emplear vino para sus pinturas. Me he transfigurado en esa diseñadora. He ido con ella desde los 50 hasta los 2000", apuntó el avilesino, quien destacó que este viaje entre épocas le invitó a rememorar cómo era él mismo y los objetivos que se planteaba en sus inicios. "Las modas cambian y te adaptas a las tendencias. Hay algo que te impregna cuando eres muy joven de las películas que ves, la moda que te gusta, como viste la gente a tu alrededor… Todo eso se consolida y desarrollas una visión que siempre se sigue notando", destacó Valcárcel, quien trasladó esa experiencia al personaje de Celia: "Aunque no tenga nada que ver la ropa que usa en una u otra época, mantiene un gusto, una forma de combinar el color y de simplificar líneas que hace que sea ella misma".

Pese a que la película acaba de estrenarse hace apenas una semana, Valcárcel comentó que ya está "metido en faena" en nuevos proyectos. Además de "Daniela Forever", una cinta dirigida por Nacho Vigalondo -"una obra chiquitita dirigida por un genio"- y que está ya en cines, el diseñador avilesino acaba de terminar una colaboración para "El cuco de cristal", una nueva serie para la plataforma Netflix. "La televisión no te permite hacer mucha fantasía, pero en esta serie he podido tener libertad para hacer cosas especiales", señaló.

