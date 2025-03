Radiografía a la generación 'baby boom': Juan Carlos y Vidal De la Madrid anhelan un Avilés "donde se hacía cola para todo"

"Si nada cambia, ojalá sí, Avilés es una ciudad destinada a tener un tamaño semejante a la actual Mieres. Las esquelas que, ya sin pudor, empapelan las esquinas de nuestras calles, contradicen, por desgracia, los discursos oficiales. Ya lo hemos escrito: se pasará, de golpe, del presente continuo al futuro imperfecto. Con la muerte de la generación del ‘baby boom’ se morirá el Avilés que conocimos", vaticina Juan Carlos De la Madrid, historiador y escritor, autor de "Avilés. Una historia de mil años", "Historia del Teatro Palacio Valdés" y "Noticias de la historia", entre otras obras, que inaugura junto a su hermano Vidal De la Madrid, catedrático de Historia del Arte, "Avilesinos del baby boom". Esta serie quincenal servirá para hacer memoria de la evolución de la ciudad a través de los ojos de los avilesinos nacidos entre finales de los cincuenta y mediados de los setenta.

Sobre las teorías más agoreras que hablan de los hijos del ‘baby boom’ estarán "criando malvas" en veinte años, ante el ‘invierno’ que congela (y mengua) las cifras del censo local, es el hermano mayor, Vidal, quien puntualiza: "En Asturias, al igual que sucede en la mayor parte de España, la esperanza media de vida supera los 82 años, por lo que aún hay tiempo para que esta generación siga dejando su huella. En el caso de Avilés, parece que la tendencia es la pérdida progresiva de habitantes y un proceso de envejecimiento común a la mayor parte del continente europeo, agudizado con una natalidad muy baja que lastra la recuperación de la ciudad. No obstante, Avilés aún dispone de recursos y oportunidades para revertir esta situación".

El más joven de los ‘babybomers’ de la familia De la Madrid confía en "empezar a estercolar la tierra mucho más allá de veinte años y, cuando llegue el momento, criar orquídeas en vez de malvas, que son flores mucho más cinematográficas", bromea. Ambos entran a fondo, ante un emblema de la villa, el Hospital de Caridad, hoy Hospital de Avilés, donde nacieron buena parte de aquellos niños de los 60, en los problemas que acompañan a la baja natalidad. "Todos los años son peor que el anterior", sentencian. Y citan algunas de esas evidencias: se desploman las matrículas infantiles en los colegios, hay más perros censados que niños y se venden más pañales para la tercera edad que para bebés...

"Por si fuera poco en tres de cada diez hogares vive sólo una persona, por lo general muy mayor", dice Juan Carlos. Y su hermano reconoce que el panorama no es positivo, pero todo pasa por incrementar el atractivo de la ciudad para atraer nuevos residentes. "En su momento, los empleos industriales vinculados a la instalación del gigante siderúrgico [habla de Ensidesa] convirtieron a Avilés en una auténtica tierra de promisión, un lugar donde era posible construir un futuro para miles de personas jóvenes que generaron el estallido demográfico de esos años. Ahora es preciso plantear una diversificación, que, sin dejar de lado el empleo industrial, contribuya a sujetar la población y generar nuevas esperanzas de futuro", señala el catedrático de Historia del Arte y especialista en cine. Añade que el modelo de la familia tradicional que sustentó aquel crecimiento de los cincuenta y sesenta cuando en Avilés llegaron a vivir más de 80.000 almas, en la actualidad, se encuentra en crisis. "Avilés necesita movimiento, vida. Muchas vidas nuevas y eso, sin un cambio económico de alto bordo, es difícil que suceda. Nada hay más productivo que una ciudad atractiva", apunta por su parte Juan Carlos De La Madrid, quien ya pronosticó en "Avilés. Una historia de mil años" algunas de las teorías que ahora plasma en el estreno de esta serie dominical.

Los dos hermanos vinieron al mundo cuando Ensidesa ya llevaba varios años "echando humo" y dicen no saber más del Avilés anterior "más allá del retrato idealizado que hacía nuestra madre". Como historiadores lo reconstruyeron años después, "pero como niños siderúrgicos pensábamos que el mundo era así. Lleno de gente hasta reventar, sobre todo niños y jóvenes. Para todo había que hacer cola, desde subirse a un tobogán a ganar una plaza para ser espachurrado en un autobús a la playa. Por no hablar de las consultas médicas.

El "paritorio gigante" de Cabruñana: Las generaciones siderúrgicas dieron el paso de nacer en casa a hacerlo en un hospital. En una ciudad carente de infraestructuras modernas el entonces hospital de Caridad se convirtió en un paritorio gigante. Allí vieron la luz primera una legión de ‘baby boomers’ avilesinos. Si hubiera que colocarle un monumento a aquellas generaciones este sería el lugar, coinciden Juan Carlos y Vidal De la Madrid, ante el edificio de Cabruñana. / LUISMA MURIAS

En las afueras de Avilés, todo prados, descampados y ‘poblados’, había manadas de chiquillos que jugaban entre ropa tendida. Si soplaba nordeste tenías que cuidarte de la carbonilla", abundan. Tampoco había servicios en los barrios y "en la ría se podía caminar sobre las aguas". Era, a su modo de ver, la ciudad de la prisa, donde todo, lo bueno y lo malo, llegó sin avisar y en cantidades industriales. Pero también era un lugar ideal para el juego de niños que, cuando llegaron a la juventud, poblaron primero Sabugo, luego la calle del Sol y por último Galiana, en una movida "kilométrica" que, coinciden, "daba gusto por extensa y por animada".

De los juegos de infancia recuerda el más joven de los hermanos que Vidal era muy hábil con las chapas con cristal y fotos de ciclistas: "Y estaban las cabañas, que hacíamos de cartones, con los embalajes de los electrodomésticos del desarrollismo. Y también el gomero, por supuesto". El mayor de los hermanos aclara: "El que tenía un buen gomero entonces era el rey de la calle".

Aquella ciudad que conocieron de niños, precisa Vidal, era una villa en transición. "Avilés aún mantenía en lo esencial su trazado presiderúrgico, pero la inmigración masiva y la escasa planificación previa habían provocado un desarrollo urbano deficiente caracterizado por el crecimiento espacial periférico en forma de barrios dispersos y con escasas dotaciones. La ciudad había sido devorada por la fábrica, cuyas necesidades habían reventado la costuras de la villa tradicional, y, desde entonces, proporcionó una imagen negativa que persistió en el tiempo".

Más curiosidades del momento. Los hermanos De la Madrid formaban parte de esa generación de españoles que veían lo mismo, a las mismas horas, los mismos días por lo que su impacto era brutal. "No hay más que recordar el bolo de Los Chiripitiflaúticos en Llaranes. También recuerdo a los vecinos que bajaban a ver la tele a casa, ya que tuvimos uno de los primeros aparatos del bloque. Sobre la incorporación de la mujer al trabajo debo decir que la llegada de Ensidesa permitió que se abriera el abanico, en la propia fábrica ya había empleos de cuello blanco (secretarias, telefonistas…), no era una incorporación total, pero en Avilés llegó antes que en otros lugares", reflexiona el más joven de los hermanos.

De cerca vivió Vidal unos años después, y desde la Universidad, la que fue la incorporación masiva y natural de las féminas a la formación universitaria. "El rápido incremento de alumnas universitarias que se dio en los años setenta ya se había estabilizado, más o menos, en los ochenta, especialmente en estudios como los que cursamos nosotros en la Universidad de Oviedo, donde la presencia de la mujer era equilibrada o, incluso, mayoritaria", detalla quien hoy es coordinador del grupo de investigación "Ceán Bermúdez".

Los chavales de su época, y retornan a la infancia, tenían futuro en Avilés. "Sobraba el trabajo", cuenta Vidal, "ahora todos lo buscan fuera de aquí, pero los ciudadanos deben percibir Avilés como una ciudad con futuro y oportunidades, un lugar donde poder desarrollar su proyecto vital". Aunque las obligaciones de uno y otro los han llevado fuera de casa -uno en Gijón, el más joven; el mayor, al otro extremo de la ‘Y’, en Oviedo- siguen residiendo en Avilés, una ciudad que definen "de tamaño medio, liberada de las tensiones de otras urbes, dotada de servicios fundamentales, bien comunicada, con un patrimonio artístico envidiable y una actividad cultural plena de oportunidades, como ha demostrado el reciente premio al Teatro Palacio Valdés", dice Vidal.

Eso sí, entiende que revoluciones como la de Ensidesa no se han vuelto a vivir en la ciudad: "Porque fue revolución, es decir, cambio profundo de las estructuras socioeconómicas de forma súbita, y fue puramente avilesina". Juan Carlos lo explica de otra manera: "Por esa razón los avilesinos no dejamos de buscar otro cambio drástico semejante al siderúrgico. Eso genera esperanza, pero también frustración. No hubo nada comparable, sólo pequeñas ‘revoluciones’". Y las enumera: el aeropuerto, la autopista, el hospital San Agustín, las protestas vecinales, la peatonalización de las calles, la limpieza de la ría, el fin del chabolismo...

"Algunos hablaron, y escribieron, que la llegada del Niemeyer sería lo mismo que la de Ensidesa, pero, como por desgracia vimos después, fue el parto de los montes". A su modo de ver, la pervivencia de aquel Avilés que fue el más joven de Europa explica el presente, desde la demografía a los gobiernos municipales. "Se habla de reinvención pero nadie dice en qué consiste. Es un momento de incertidumbre. Aquella generación de niños que tenían que hacer cola para todo, ahora están a la cola del futuro. Son los mismos, ya viejos", concluye.

