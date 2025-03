El aspirante al "Grammy" Jesse Dayton, en el ciclo de Factoría Sound

El nominado al "Grammy" Jesse Dayton inaugura un nuevo ciclo de Factoría Sound que suma Japón a su catálogo de actuaciones internacionales. Será el primero de los cinco conciertos programado hasta junio en la sala escénica de este equipamiento cultural. Todas las actuaciones serán a las 21.00 horas, y las entradas, a un precio de 10 euros, 12 el día del concierto, ya se pueden adquirir en los canales habituales, la taquilla de la Casa de Cultura y las web www.teatropalaciovaldes.es y unientradas.es. Si se adquiere el abono para los cinco recitales, el coste total es de 37,50 euros.

Tras Jesse Dayton, que llegará a Avilés el próximo 2 de abril, pasarán por Factoría Sound, el 17 de mayo, "Eddy Smith & The 507"; el 24 de mayo", lo harán "JP Harris and The Tough Choices; el 6 de junio: será el turno de "Duel" y cerrará el 14 de junio, "Electric Eel Shock", una banda que convierte cada actuación en un espectáculo inolvidable, a puro rock y mucho, muchísimo más.

