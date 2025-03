El duatlón activa el sector servicios no solo en Avilés "sino en toda la comarca"

El duatlón no solo ha cosechado éxitos deportivos, también económicos y turísticos. Los 3.000 deportistas que compitieron el fin de semana en Avilés y sus acompañantes dejaron su impronta en las calles de la ciudad, en los negocios hosteleros y también hosteleros, también de la comarca avilesina, al menos, en Gozón y Castrillón, como detalló ayer el concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero. "El deporte también es un motor económico", remarcó el edil. La alcaldesa, Mariví Monteserín, cogió el guante de Guerrero y destacó que tanto el Antroxu, que contó con una alta participación, como el duatlón, ya asentado en la ciudad, y forman parte de los objetivos estratégicos de Avilés en lo que respecta al turismo. Ambos se han desarrollado en el último mes del invierno. "Es importante para la ciudad que el turismo no se concentre en los tres meses de verano, en Avilés apostamos por ese turismo inteligente, que los visitantes vengan a algo en concreto, que tengan un motivo para venir, porque visitar por visitar trae consigo un turismo no muy sostenible. De esta manera, si mostramos actividad, invitamos a los visitantes a apreciar más la ciudad", reflexionó Monteserín sobre el impacto de pruebas deportivas como la del fin de semana.

La regidora manifestó que la actividad en Avilés no descansa y en un mes comenzará la Semana Santa "muy apreciada en la ciudad y que atrae visitantes". El Bollo contará con sus carrozas de Pascua y la Comida en la calle. "Y seguirán las actividades culturales, los conciertos previstos en el pabellón de La Magdalena y todo eso antes del verano, donde habrá Celsius, Intercéltico y mucho más, motivos para venir y que guste Avilés hay muchos y los hay todo el año", concluyó.

