Rafael González Gallego, portavoz municipal de Vox: "En Castrillón mandan los funcionarios, que quieren hacer de políticos"

Decepción. Hartazgo. Fraude. Así se sienten desde Vox en Castrillón a la hora de hablar del PP, el que apuntaba a ser su socio para garantizar un gobierno de derechas en Castrillón. En verano decidieron romper el acuerdo de gobierno que propició hacer alcalde a Eloy Alonso. La relación, desde entonces, no ha dejado de deteriorarse. Rafael González (Oviedo, 1958) pone voz a esta situación para explicar a los vecinos del concejo lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento.

-¿Cómo está, en estos momentos, la relación con el PP?

-La relación interpersonal puede ser buena, pero a nivel político ha sido un fraude. La firma del acuerdo por el que hicimos alcalde a Eloy Alonso consideramos que ha sido un fraude. Por eso dimos por roto el acuerdo, por su culpa. La oficina de normalización lingüística fue la gota que colmó el vaso. Tengo escritos de octubre del 2023, donde ya le escribimos diciendo que, después de pasar 100 días desde que era alcalde, queríamos cumplir algunas de las cosas plasmadas en el acuerdo, como la reducción de impuestos a las familias numerosas o las mejoras para la conciliación familiar. Teníamos varios puntos y no se hizo ninguno. Habían pasado seis meses desde su toma de posesión y ya veíamos que todo estaba yendo muy lento. Es cierto que Alonso se encontró esto de aquella manera, con funcionarios que quieren hacer político, algo que me repatea. La secretaria comete supuestas intromisiones, la interventora hace interpretaciones extrañas o el tesorero está ausente en su cueva. Hemos tenido mala suerte en el inicio de mandato, en eso les doy la razón, pero ya se veía que los funcionarios empezaban a sacar la patita.

-Parece muy decepcionado con todo lo que ha hecho el PP.

-Desde que llegamos siempre han mantenido una política de no enfrentamiento con los funcionarios, una política muy ‘woke’. Da la sensación de ser más social demócratas que de derechas, parece que están desplazando al PSOE a la izquierda. Hablo a nivel local, que es donde están ocupando su hueco. Siguen las mismas políticas sociales sectarias de la izquierda, como con el Consejo de la Mujer, en el de la juventud… En el Consejo de la Mujer vienen sindicatos, representantes de Avilés y Corvera, y no dejan entrar a Nueve Lunas por tener una ideología pro-vida. Les hemos sacado esos enfrentamientos, hemos hecho de ‘poli’ malo y nos llevamos las hostias porque el Partido Popular no se moja nunca.

-El tema de Nueve Lunas es la última polémica en la que han participado.

-En comisión preguntamos el por qué no dejaban entrar a la asociación Nueve Lunas. Aunque estén en contra del aborto, no están en contra del derecho a abortar. Eso lo respetan. Ayudan a mujeres con post-aborto, por ejemplo. Pero el derecho a la vida es un derecho fundamental, no como el aborto. Y por eso no les dejan entrar. Vox, a nivel de partido, es anti abortista, y sí está en el Consejo de la Mujer. En el pleno pedimos hacer un reglamento para todos, y de ahí salió un debate que no tendría que haber existido, porque estábamos en el turno de preguntas. Pedimos una cuestión de orden y el Alcalde no nos hizo ni caso, así es como nos paga nuestro apoyo. Ahora resulta que hay un cordón sanitario y el alcalde es el que lo promueve.

-¿Han recibido la llamada del PP para hablar del presupuesto? Estamos en marzo y no se sabe nada del tema.

-Por el momento nadie nos ha preguntado nada. A finales del año pasado les mandamos un documento en el que hacíamos varias propuestas. Pedimos la máxima reducción del gasto ineficaz e ideológico, en estructuras y subvenciones, y que se aseguren unos servicios de calidad. Nuestras líneas rojas eran la contención del gasto, que no sean unos impuestos expansivos y que no se incluyan nuevas partidas que no sean imprescindibles. Además, pedimos estabilidad presupuestaria y transparencia. Nadie nos ha respondido.

-¿Ve más probable un acuerdo con ustedes para sacar los presupuestos adelante o cree que antes se sentarán a negociar con el PSOE?

-Es muy complicado que vayamos a llegar a un acuerdo. El PP es el PSOE azul, incluso hay gente en este PP que si no ganan las elecciones son capaces de pasarse a Podemos. De ahí viene nuestra decepción. Antes de las elecciones hablé con [Eloy] Alonso, para ver lo que queríamos. No queríamos que la izquierda siguiese gobernando aquí. Ahora estamos viendo que se hace todo lo que dice su santísima secretaria. En eso estamos de acuerdo con Iván López, portavoz del PSOE. En este Ayuntamiento mandan los funcionarios y, en concreto, la secretaria. No se puede entender. A Alonso el puesto le queda grande, no vale para este cargo. Y su segunda tampoco, además de que se divide entre el Ayuntamiento y la Junta, en Oviedo.

-La ruptura del acuerdo programático hace que todo se haya complicado.

-Porque ellos lo quieren. Nosotros le presentamos cuatro puntos muy claros, para sentarnos a hablar, ni nadie ha hecho nada. Y, sobre la oficina de normalización lingüística, que fue la que provocó la ruptura, si en vez de eso la propuesta fuese una oficina de cultura asturiana lo hubiésemos aceptado sin problema. Pero lo que están haciendo con los nombres de los pueblos… Se quieren cargar los bables.

Suscríbete para seguir leyendo