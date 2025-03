Teatro, música y danza: una programación "diversa y muy completa" para el trimestre de escenAvilés

La programación conjunta de la concejalía de Cultura de Avilés y el Centro Niemeyer celebran un nuevo trimestre de escenAvilés con ‘Seis personajes en busca de autor’, obra capital del siglo XX, y una exhibición de nuevas dramaturgias representadas por un teatro de los objetos, la adaptación de ‘Caperucita en Manhattan’, la dramaturgia de Ana Rujas y el regreso de Roberto Martín Maiztegui a Avilés. Este nuevo trimestre contará con dos estrenos absolutos y una gran y variada oferta para los tres escenarios de la ciudad (el Teatro Palacio Valdés y el Auditorio y la Sala Club del Centro Niemeyer), tal y como señalaron en la presentación de esta mañana la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, y el director general del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros.

‘El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca’, comenzará la programación del trimestre el viernes, 4 de abril, en el Palacio Valdés, con la autoría de Xavier Bobés y Alberto Conejero, que rescatan la historia de una promesa que no se pudo cumplir, la que hizo el maestro Antoni Benaiges a sus alumnos en Burgos, un día de invierno, cuando les prometió el mar.

En enero de 1936, se publicó El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca. El librito “contiene, en formato de verso, más que prosa, las expresiones de los escolares de cómo se imaginan el mar, sus miedos y sus sueños”. Ahora, Xavier Bobés y Alberto Conejero, autores y directores del espectáculo, proponen una pieza, fruto de su primer encuentro como creadores, un dispositivo en que los objetos, el poema y el material documental conviven sin jerarquías.

La adaptación de ‘Caperucita en Manhattan’, en el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, una de nuestras novelistas más importantes del siglo XX, da el pistoletazo de salida al trimestre desde el Auditorio del Centro Niemeyer, el viernes, 25 de abril, con adaptación y dirección de Lucía Miranda. Escrita en 1990, es una de sus novelas más queridas por sus lectores y que conecta con toda una generación. Carmen Martín Gaite hace una reinterpretación del cuento de Perrault y es un claro ejemplo del poder de la ficción como espacio seguro, como refugio ante la adversidad. Es una loa a la libertad y a la dificultad de ejercerla, un manifiesto a ser tú mismo. Una obra que parece estar escrita hoy, en una época en la que anhelamos parar, en la que las mujeres no dudan en ocupar los espacios públicos y en la que a diario nos enfrentamos a la difícil labor de elegir un camino.

Con el ingenioso diseño de escenografía de Alessio Meloni, nos adentramos en una vibrante laundry (versión actual de una lavandería comunal), un espacio que bien podría encontrarse en cualquier rincón de Nueva York. Esta ambientación no solo recrea con precisión la cotidianidad de la gran ciudad, sino que también sirve como el escenario perfecto para reflejar la diversidad de personas y vidas que se entrecruzan en su ajetreo diario.

El jueves 8 y viernes 9 de mayo se celebra el estreno absoluto de ‘Blaubeeren’ en el Palacio Valdés, con adaptación y dirección de Sergio Peris-Mencheta, que dirige esta pieza de teatro documental sobre el Holocausto y supone su regreso a Avilés y a los escenarios, tras dirigir ’14.4’ desde un hospital de Los Ángeles.

Peris-Mencheta, garantía de solvencia dramatúrgica y emoción, toma un sorprendente álbum de fotos nunca antes vistas, que nos muestra la vida cotidiana, inquietantemente ordinaria, que se desarrollaba en torno a los oficiales nazis del campo de concentración de Auschwitz. ‘Blaubeeren’ cuenta la historia de estas fotografías, lo que nos revelan sobre el Holocausto y lo que nos revelan sobre nuestra humanidad.

El viernes, 30 de mayo, el auditorio del Centro Niemeyer acoge ‘Seis personajes en busca de autor’, una de las obras más paradigmáticas del teatro del siglo XX. “Gran parte de la dramaturgia contemporánea, ya sea de una forma consciente o no, se ve atravesada por ella”, asegura Antonio Álamo, quien presentará aquí una adaptación de la célebre obra del autor italiano Luigi Pirandello, bajo la dirección de Pepa Gamboa.

La obra de Pirandello regresa así a Avilés, desde que fuera representada en el Palacio Valdés en la versión de Miguel Narros en 1994, cuando se cumplen 100 años de la edición de la obra, una de las más paradigmáticas e influyentes del teatro del siglo XX. Una comedia que se mezcla con la tragedia, la fantasía con la realidad y los personajes con los actores, un encuentro entre dos compañías difícil de representar en los tiempos que corren, ya que conlleva contar con un elenco de una docena de actores.

El sábado 14 de junio, el auditorio del Centro Niemeyer, recibe a ‘La otra bestia’, una criatura que habita dentro de Ana Rujas, la que nos mira detrás de sus ojos, con voz ronca y cuchillo entre los dientes, preparada para apuñalarnos por la espalda. ‘La otra bestia’ es su alter ego, su sello más personal, un espectáculo multidisciplinar que recuerda la necesidad de redención a través del arte.

Esta polifacética actriz y creadora, es la autora de este laboratorio íntimo en el que se mezclan teatro, poesía, ficción y autobiografía. Pedro Ayose y José Martret dirigen una pieza confesional, a partir de textos directos y muy afilados, que expande el lenguaje de lo dramático para golpearnos con contundencia en nuestro bajo vientre. La imposibilidad de la escritura, el fracaso de la identidad y la necesidad de encuentro devuelven al escenario la importancia del «yo es otro» de Rimbaud.

El viernes, 20 de junio, en el Palacio Valdés, llega el turno de Roberto Martín Maiztegui, volando solo con ‘Los brutos’, una producción del Centro Dramático Nacional, una historia del tránsito desde la escuela hasta la vida artística y de lo que Nito deja atrás por el camino: su mejor amigo, su novia, su familia.

Martín Maiztegui había estado ya en el Off Niemeyer en 2021, con ‘Sueños y visiones de Rodrigo Rato’, con Pablo Remón como coautor, en la que retrataron una época de sueños y espejismos, a través del auge y la caída de un personaje, Rodrigo Rato. Ahora, lo hace con ‘Los brutos’, una obra literaria, con múltiples historias dentro de la historia, una batería de ficciones interpretadas por unos pocos actores que dan vida a distintos personajes. Algunas son tristes, muchas otras cómicas. Todas persiguen lo mismo: buscar lo excepcional en lo real y protegerlo, así, del paso del tiempo, de la desaparición.

El estreno absoluto de ‘La Lazarilla’, el viernes 27 de junio, en el Palacio Valdés, con adaptación de Eduardo Galán y dirección de Carla Nyman, pone el broche del trimestre. Una adaptación teatral que ha intentado respetar al máximo tanto la estructura de los episodios narrados en ‘El Lazarillo de Tormes’ como la ironía y el humor cruel de algunos de sus episodios, pero ahora la narración de la historia es desde el punto de vista de una mujer.

Ciclo Off Niemeyer: tres obras sobre bullying, teatro testimonial e inclusivo

El ciclo Off Niemeyer arranca el domingo, 13 de abril, en la Sala Club del Centro Niemeyer, con ‘Here Comes Your Man’, dirigida por Jordi Cadellans y Raül Tortosa, y protagonizada por Sergi Cervera y Marc Ribera, con la que se pondrá el broche a la X edición del Festival de Cine LGTBI. ‘Here comes your man’ nace de la necesidad de hablar de quien ha sufrido insultos, discriminación y violencia en la escuela y años después, el recuerdo de la vergüenza y la marginación, sigue vivo en su memoria.

El sábado, 17 de mayo, tendrá lugar el segundo Off Niemeyer del trimestre con ‘Victoria viene a cenar’ en la Sala Club del Centro Niemeyer, con Teresa Soria Ruano y Celia Medrano. En ella, se imagina una noche entre Clara Campoamor y Victoria Kent, donde enfrentan sus posturas sobre el sufragio femenino en España.

Por último, el sábado, 7 de junio, en la Sala Club del Centro Niemeyer, tendrá lugar el Off Niemeyer ‘Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?’, un melodrama psicológico, de enredos y mentiras para hablar de las dificultades de la vida y de sus salidas. Mireia Gabilondo dirige, después del éxito de ‘Sexpiertos’, a los intérpretes Telmo Irureta y Aitziber Garmendia en un montaje que trata el tema de las diferentes discapacidades desde el género de la comedia.

Hecho en Asturias, honores a Pessoa y Shakespeare

El miércoles, 4 de junio, el Palacio Valdés acoge ‘Saudade’, con dramaturgia y dirección Ici Díaz, en la que hace un repaso a la trayectoria, la obra y los secretos más escondidos del autor portugués Fernando Pessoa, desde la mirada femenina de quien fue su único amor, y acompañado por sus fieles heterónimos.

Además, el martes, 17 de junio, se representará ‘Hamlet’ en el Palacio Valdés, con dirección de Patricia Rodríguez, que con una innovadora adaptación promete ser un juego teatral, musical y participativo, diseñado para acercar la emblemática tragedia de Shakespeare a audiencias de todas las edades.

Música y danza en escena

El Real Conservatorio Profesional de Danza ‘Mariemma’, el centro de enseñanza de la danza que pertenece a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, llega el Teatro Palacio Valdés el miércoles, 9 de abril, que se engloba dentro de la Semana Cultural del Conservatorio de Avilés.

Ese mismo mes, regresa a Avilés la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), junto al Cuarteto Quiroga, en un concierto que tendrá lugar el jueves, 24 de abril, en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura.

En abril habrá una triple sesión del musical ‘Kinky Boots’ en el Palacio Valdés, el viernes 25 (un pase) y sábado 26 de abril (dos pases) con un elenco espectacular, 170 cambios de vestuario, 70 pares de botas, tacones, pelucas, mucho color y diversión, para contar una historia real sobre los prejuicios, superación, amor y amistad en cualquiera de sus formas.

Por último, la compañía de Antonio Najarro, afronta su sexta producción, ‘Querencia’, el sábado, 10 de mayo, en el Teatro Palacio Valdés, con el deseo de revisitar sus orígenes, de recuperar y ensalzar la inspiración del lenguaje de los grandes ballets coreográficos que en su día hicieron grandes a figuras como Antonio Ruiz Soler y Mariemma, entre otros.

Abonos y entradas

El plazo de renovación de abonos del pasado ciclo será del 12 al 17 de marzo. Los nuevos abonos, se podrán adquirir del 19 al 24 de marzo. Y las entradas para las funciones de Música en Escena, a partir del 15 de marzo, y las entradas para las funciones de teatro, desde el 26 de marzo, en todos los casos, a partir de las 11.00 horas del día de inicio, y en los canales habituales, las taquillas de la Casa de Cultura y del Centro Niemeyer, y por internet.