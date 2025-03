"La idea de mi novela surgió pensando cómo me desharía de un cadáver"

Susana Jódar conoce muy bien la ciudad de Oviedo, donde vive desde los tres años. Territorio familiar que convierte ahora en escenario de su novela "El negocio". Un punto de partida intrigante: ¿existe el crimen perfecto? Tal vez sí, y alguien ha encontrado el método. Ingeniera de caminos de profesión, la literatura es su gran pasión. La autora, gerente de Aguas de Avilés, presentará su obra mañana en la Biblioteca Pérez Ayala de Oviedo a las 19.00 horas y al día siguiente en Avilés.

-¿El verdadero poder siempre está en la sombra?

-A veces, el poder está en la mayor de las luces. Quién sabe. Es más fácil creer que está en la oscuridad, que no es visible, que está delante de tus narices y no lo has sabido ver.

-¿Vivimos rodeados de instintos?

-Hay tantos adjetivos para acompañar la palabra instinto que la respuesta, por supuesto, es sí. Si la pregunta es al respecto del instinto criminal, la respuesta entonces será "quiero pensar que sí". ¿O es que solo me pasa a mí? La idea de "El negocio" precisamente surgió pensando cómo yo misma me desharía de un cadáver.

-¿Por qué Oviedo como escenario? ¿Qué ciudad nos muestra?

-Es Oviedo en la actualidad, con sus rincones históricos, gastronómicos e incluso de leyenda. Contado por una persona que trabaja por la noche y conoce la ciudad desierta, por una anciana que regenta un hostal y vende sus bondades, y por una recién llegada que descubre nuestra ciudad con ojos de turista. Personalmente como lectora, me gusta reconocer las ciudades, creo que facilita la lectura y el involucrarse en la historia. Como escritora, aunque tengo que ser precavida con dónde y cómo se producen los crímenes, también me resulta más fácil.

-¿De su experiencia en psiquiatría criminal qué ha aprendido de la condición humana?

-Creo que todos somos conscientes de que el entorno y las condiciones en las que se encuentra cada persona puede contribuir a desarrollar su faceta criminal y habitualmente lo asociamos con "lo ha visto desde pequeño". Pero aprendí otra forma de entenderlo, que, de la nada, sin "haberlo vivido", un suceso mínimo, cotidiano, puede suponer un detonante para personas que tenían un trastorno sin diagnosticar.

-¿Hay miradas que matan?

-En este caso, creo que es la falta de miradas. Los protagonistas de "El negocio" precisamente sufren por ser invisibles, por sentir que nadie les tiene en consideración. Marcos tiene que convivir con cómo su familia reniega de su trabajo o sus vecinos apartan la mirada cuando le ven trabajando y eso le hace daño.

-¿Le gusta desafiar a los lectores?

-¡Me encanta! Creo que no habría thrillers sin giros inesperados. En "El negocio" los lectores llegarán incluso a odiarme a mí. ¿Es posible que haya hecho eso? Al final, por mucho que se diga, se escribe para el lector. Para que le guste, para que sufra, para que sienta.

-¿Hay algo de la autora en Iva?

-Puede sonar extraño, especialmente para quien haya leído la novela, pero hay algo de la autora en cada personaje. Las reacciones, los recuerdos y la actitud. Construir las personalidades ha sido gran parte del proceso y cada uno tiene su esencia, pero en todos hay un poco de mí.

-¿La recogida de residuos tiene algo de metáfora del mundo actual?

-Ojalá fuese tan sencillo. Recoger, dar al botón de triturar y que la carga desaparezca. El mundo actual, la sociedad, los problemas individuales y globales han pasado a tener dimensiones tan grandes que, lamentablemente, no queda otra que aprender a convivir con ellos.

-¿Las redes sociales son un pozo sin fondo de traumas y egoísmos?

-Creo que, aunque la gente quiera mostrar su mejor versión, precisamente refleja la peor, muchas veces superficial y necesitada de validación.

-¿Se puede detectar depredadores de algún modo?

-¡Uf! Espero y deseo que sí. Supongo que los expertos, analizando patrones de comportamiento o incluso con las nuevas tecnologías dispongan de herramientas predictivas que permitan adelantarse a ese tipo de actos.

-¿Ojos que no ven, corazón que no siente?

-La respuesta es no. En este caso, Iva, que perdió a toda su familia y se encuentra completamente sola, por mucho que se encargue de apartar los sentimientos, sufre. Y Marcos, a pesar de no "ver" con sus propios ojos lo que recoge en el camión, tiene un cargo de conciencia y un sentimiento de culpa que le dificulta vivir con tranquilidad.

-Iva no es una heroína de manual…

-Todo lo contrario. Iva no es la típica detective a la que el lector acompaña en todo momento. Hay ocasiones en la novela que incluso llegará a pensar "¿cómo es posible que actúe así?". Es desordenada, impulsiva y bastante desastre.

-¿Realizó algún trabajo de campo para documentarse?

-Las historias que escribo son siempre fruto de mi imaginación, que es un tanto retorcida. No hay un contexto histórico o temas médicos que requieran esa documentación. Sí que busco temas concretos para documentar, sobre todo en lo relativo a nuestra ciudad, para ser lo más fiel posible.

-¿Las heridas de la infancia son difíciles de curar?

-En "El negocio" hay varios personajes con cargas de la infancia. Son vivencias completamente opuestas, hogares alimentados por la envidia y la pretensión y otros llenos de amor que, desgraciadamente, se han visto rotos. En todos los casos, las heridas de la niñez han condicionado sus actos en el presente, por lo que no, las heridas no se curan fácilmente.

-¿El lector pasa a ser detective también?

-Esa es la clave en la novela negra. Personalmente, por eso es el género que me gusta. Porque inevitablemente te involucras en la historia, haces tus pesquisas, sospechas de uno y del otro. En este caso, la pregunta sería: ¿será el lector lo suficientemente buen detective?

-¿Se puede dar alguna pista sobre la naturaleza del negocio?

-¡Creo que, llegados a este punto, ya se ha podido intuir! Marcos trabaja en el servicio de recogida de basuras. A veces le cambian de ruta y le toca recogida de orgánicos (ya sabe, el "cubo marrón") y recibe un sobre con dinero en efectivo por dar varias veces al botón de triturar. Solo hay dos normas: no hablar sobre el negocio y no volver la vista atrás. ¿Son demasiadas pistas?

-Deme otra: ¿Cómo se construye un escalofrío en literatura?

-Supongo que la respuesta a esto es viviéndolo. Mi proceso de escritura muchas veces es simplemente tumbarme boca arriba en el sofá, con los ojos cerrados, e imaginar que soy el protagonista. ¿Qué hago? ¿Cómo me siento? Intento describirlo lo mejor que puedo.

