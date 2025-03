Peris-Mencheta estrena en Avilés "Blaubeeren" con doble función

El Centro Niemeyer y el teatro Palacio Valdés mantienen el pulso a la oferta cultural avilesina y refuerzan una vez más su alianza con una "diversa y completa" programación conjunta que suma hasta junio un total 16 funciones, dos de ellas estrenos absolutos. Estará así en Avilés, en el teatro, Sergio Peris-Mencheta con doble función (jueves 8 y viernes 9 de mayo) con "Blaubeeren", una pieza de teatro documental sobre el Holocausto. Supone el regreso a Avilés, y a los escenarios, del actor y director que se recupera de una leucemia y de un trasplante. De Peris-Mencheta también se podrá ver "14.4" en el Centro Niemeyer el próximo 21 de marzo a las ocho de la tarde.

El segundo estreno programado es "La lazarilla", el 27 de junio, con adaptación de Eduardo Galán y dirección de Carla Nyman. Será el broche de oro a un trimestre que arrancará este 4 de abril con "El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca", con la autoría de Xavier Bobés y Alberto Conejero, que rescatan la historia de una promesa que no se pudo cumplir, la que hizo el maestro Antoni Benaiges a sus alumnos en Burgos, un día de invierno, cuando les prometió el mar.

Seguirá la adaptación de "Caperucita en Manhattan", en el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, una de las novelistas más importantes del siglo XX. Será el viernes, 25 de abril, y es fruto de la adaptación y dirección de Lucía Miranda. El 30 de mayo, el auditorio del Niemeyer acogerá "Seis personajes en busca de autor", una de las obras más paradigmáticas del teatro del siglo XX. La obra de Pirandello regresa así a Avilés, desde que fuera representada en el Palacio Valdés en la versión de Miguel Narros en 1994, cuando se cumplen cien años de la edición de la obra. Como curiosidad: entonces Nuria Gallardo hacía el papel de niña; ahora, llega con el de madre.

"La otra bestia" se representará el 14 de junio y "Los brutos", con Roberto Martín Maiztegui, unos días después, el 20. Se trata esta última de una producción del Centro Dramático Nacional. Maiztegui ya había estado en Avilés, en el Off Niemeyer, en 2021 con "Sueños y visiones de Rodrigo Rato". Este ciclo cuenta este trimestre con tres montajes: "Here comes your man" (13 de abril), "Victoria viene a cenar" (17 de mayo) y "Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?". Es teatro testimonial e inclusivo.

El trimestre viene también con "Hecho en Asturias": "Saudade", con dramaturgia y dirección de Ici Díaz, que hace un repaso a la trayectoria, la obra y los secretos más escondidos del autor portugués Fernando Pessoa. Además, el martes, 17 de junio, se representará "Hamlet" en el Palacio Valdés, con dirección de Patricia Rodríguez, que con una innovadora adaptación promete ser un juego teatral, musical y participativo, diseñado para acercar la emblemática tragedia de Shakespeare a audiencias de todas las edades.

La música y la danza también tienen peso en la programación cultural de la ciudad. El Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma", el centro de enseñanza de la danza que pertenece a la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, llegará al Palacio Valdés el 9 de abril, actividad que se enmarca en la Semana Cultural del Conservatorio de Avilés. Estará también la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y habrá una triple sesión del musical "Kinky Boots. Por último, la compañía de Antonio Najarro, afronta su sexta producción, "Querencia", el sábado, 10 de mayo, en el Palacio Valdés. n