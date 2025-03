"Vivimos un reencuentro con la jardinería"

Noelia Velasco (Avilés, 1977) es guía de naturaleza, especialista en ecología forestal y fotógrafa, con formación multidisciplinar en gestión forestal, educación medioambiental y como guía de montaña y jardín. En 2023, ganó con su primer libro, "Una ventana en el bosque", el "Premio Desnivel de Literatura" y ahora ha publicado la segunda con Tundra Ediciones. "En la vereda" es una creación literaria de no ficción en la que invita a respirar, contemplar, crecer, caminar y sentir la naturaleza. Velasco es, además, responsable de educación en la parte de naturaleza del Museo Evaristo Valle, donde acaba de presentar su libro en el marco de la exposición "Aves y otros vuelos" que se muestra en el museo.

¿Cómo surge "En la vereda"?

Después de ganar el "premio Desnivel" con "Una ventana al bosque", se pusieron en contacto conmigo desde la editorial Tundra para ofrecerme formar parte de su colección "Paseos". Me pidieron que describiera un paseo mío por el campo donde reflejase lo que es para mí la literatura de naturaleza.

¿Y adónde lleva al lector?

Le llevo a un bosque de ribera que, como prácticamente todos los bosques de ese tipo, está en un estado de retroceso. En concreto, este está cerca de mi casa, en Piedras Blancas. Se llama La Pontona y no es una ruta que esté marcada, ni nada, sino que es un sendero que recorre un río. A este también le ha ocurrido como le ocurren a todos los bosques que suelen estar en las proximidades de pueblos y ciudades: ha vivido históricamente una degradación importante.

¿Y aun así lo elige?

Sí porque pese a existir ese retroceso en él, es muy bello. Porque los bosques de ribera comparten también una característica y es que, como es obvio, en ellos hay un río. Y un río siempre es una llamada a la vida. Son muchísimos los seres vivos que se quieren acercar al río a beber. Con lo cual, sigue siendo, pese a todas sus mermas, una expresión muy exuberante de naturaleza. Además, está el hecho de que, para mí, que me dedico a la ecología forestal, es un placer y un privilegio observar cómo el bosque siempre intenta recuperar los espacios que le han sido arrebatados. Entonces, hay una evolución dentro de los árboles, dentro de la vegetación. Y poder ir observando esa evolución de las plantas, que van escalonándose cada temporada, ver cómo unas van superponiéndose a otras, pues para mí, que estudio el bosque, es un privilegio. Y más si lo tienes cerca de casa, con su belleza y la riqueza botánica que representa.

Alguien le dirá que con la cantidad de paseos grandiosos que podría encontrar en Asturias...

Cuando Tundra me propuso este proyecto estuve unos días pensando a qué bosque me iría porque conozco muchos. Unos más antiguos, otros menos, unos más ricos, otros menos. Al final me dije: "Me voy a mi bosque, que es el que conozco como si fuera una extensión de mí. Ha sido mi maestro; en ese bosque me he formado como guía de naturaleza, he hecho tantas visitas y he disfrutado tanto aprendiendo y compartiendo, que creo que se lo debía. También me parecía bonito poder darles voz a los bosques de ribera, precisamente por la necesidad que tienen de ser atendidos y de que les dejemos un poquito más de espacio. Lo necesitan.

¿Qué momento vive ahora el turismo de naturaleza, la lectura de naturaleza, el aprecio general?

Creo que está habiendo una nueva mirada y una nueva atención a un espacio que teníamos muy olvidado. Lo que pasa es que sería muy interesante que creciera también nuestra conciencia de que son seres vivos, tienen sus necesidades y una parte importante es nuestro reconocimiento. Que nos demos cuenta, por ejemplo en el caso del bosque, que cuando estamos entrando en él estamos penetrando en un ser vivo y necesita esa consideración y esa calma. Ni siquiera me refiero a que vayamos rápido o despacio, porque hay momentos para todo, sino a que lo hagamos con ese cuidado que requiere porque está lleno de delicadeza. Si vamos a regresar a la naturaleza, que sea desde ese punto de partida.

Llevar al bosque nuestros excesos habituales no tiene mucho sentido ¿no?

Yo no quiero dejarle al bosque, con todo lo que le aprecio, mis conductas malas: mi nerviosismo, mi agitación, mis excesos del día. El bosque nos acoge y nos abraza en todos nuestros estados, pero tenemos todas las herramientas dentro de nosotros para solucionar nuestros asuntos.

Ecóloga forestal, pero trabajó en un jardín de un museo. Le preguntan mucho que con qué se queda, si con el bosque o con el jardín. ¿Y qué dice?

Yo habito esos dos mundos y siempre digo que tengo el privilegio de no tener que escoger. Me quedo con las dos cosas. Cada día aprecio los jardines del Museo Evaristo Valle y cualquier día me animo y escribo sobre un paseo.

No hace de menos a los jardines, por lo que se ve.

Un jardín es otra lectura de la naturaleza y más cuando está guiado, no solo cuidado, por un jardinero, como ocurre en el Evaristo Valle. Son necesarios en nuestra forma de vida; no podemos vivir sin jardines y parques. Y ahora mismo está surgiendo un reencuentro con la jardinería derivada quizás de que, por series o películas, esa pasión que hay por los jardines en Inglaterra han llegado a nosotros. Que se esté despertando el interés por la jardinería en muchas personas a mí me parece maravilloso porque si aprendemos a cuidar de las plantas aprendemos a desarrollar esas manos verdes que nos llevarán a que nosotros pongamos un poco de interés en esos seres vivos.

