Difac borda historias con hilo malva

Mercedes Vieites es la tesorera de la asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y comarca, Difac. Esta mujer dinámica estaba ayer por la mañana algo nerviosa: a media tarde se inauguraba una exposición, que ya por su quinta edición, ligada a la programación del 8M y muy importante para el colectivo al que pertenece. "Buscamos nudos y redes de unión con la ciudad. En este caso no mostramos barreras, porque no es una exposición reivindicativa, es de igualdad", dijo Vieites, que se encargó de organizar la muestra que se podrá observar en la Factoría Cultural, en los ventanales que dan al callejón que comunica con la calle Hermanos Espolita. "Desde la pandemia la colgamos en este sitio y funciona muy bien porque es un sitio de mucho paso y no hace falta ni siquiera entrar en el centro", explicaba Vieites.

La exposición la componen varias decenas de fotografías: en el parque de Ferrera, Galiana, Álvarez Acebal, El Carbayedo, el parque de Juan XXIII, el Centro Niemeyer o en la senda de La Magdalena, por citar algunas ubicaciones. "Salimos socias y también socios así como familiares, amigos y colaboradores, este año de la comisaría de la Policía Nacional de Avilés", recalcó Vieites, quien dejó claro que la exposición se podrá visitar hasta el 28 de marzo. Ayer acudieron buena parte de estos amigos de Difac a la inauguración oficial. Estuvieron también responsables del Ayuntamiento de Avilés así como del propio centro cultural del Carbayedo.

Los de la asociación de Discapacitados de Avilés y comarca explican con estas palabras el sentir de la exposición que trasladan a vecinos y visitantes: "Comenzamos la vida soñando con príncipes y princesas, alguien con quien compartir la vida y ser felices y alguien que en su corcel blanco nos rescate de todos los peligros. Así es como la historia nos demuestra que la conexión entre la humanidad y el entorno es primordial para el desarrollo de la vida y de las personas. Somos parte de una misma realidad y escritores de nuestra propia historia. El hilo rojo del destino y el hilo malva de la sororidad son también parte de esta historia, son lazos de unión y sueños compartidos. Nos hace más fuertes el pensar que no estamos sol@s, que contamos con el apoyo y la ayuda necesaria para seguir adelante. No podemos soltarnos ya que sea sueño o realidad estamos atrapados en la necesidad de relacionarnos y comunicarnos. El poder y el valor de una mujer teje sueños y borda historias".