Indignación en una administración de lotería de Avilés vandalizada con grafitis anarquistas

Molesto e indignado. Así se sentía esta mañana José Novo, propietario de la administración de Lotería "El Trébole", en la calle Marcos del Torniello, tras ver el estado del portón, la fachada y ventanas de su establecimiento, invadidos por unos grafitis "hechos para hacer daño". "Los grafitis, por lo menos, son bonitos. Esto es una mierda. Solo quieren molestar", lamentó el lotero, que nada más encontrarse el panorama dio aviso a la Policía Local de Avilés.

En concreto, el portón de la administración de Lotería es el grafiti que más preocupa a Novo. "Tiene mala solución", comentó, ya que "limpiarlo será difícil" y, aunque pintarlo "es la mejor opción", no sabe cómo podrá quedar. La puerta, de color azul, se encuentra ahora con una gran firma, "TIA", que podría tratarse del apodo de la persona "o grupo de personas" que realizaron las pintadas. Además, los ventanales fueron también objetivo de los autores, los cuales dejaron el símbolo anarquista en las cuatro con las que cuenta el establecimiento. "Los he visto en otros sitios desde siempre. Me da igual que estén politizados, han ido a hacer daño", confesó Novo. También la fachada del local cuenta con diferentes pintadas, entre ellas críticas al gobierno y la frase "chavales en ruina". El cartel de la entrada en el que se indica que se trata de una administración de Loterías del Estado, también fue atacada.

Pero la parte más complicada tiene que ver con la reparación de los daños. Tal y como indicó Novo, el seguro de la administración "por desgracia" no cubre actos vandálicos, por lo que será él quien tenga que correr con los gastos de limpieza y pintado. Sin embargo, el lotero se mostró pesimista, ya que "se corre el riesgo de que lo limpies y quede bien, pero que a los cuatro días vuelvan".

Por el momento, Novo explicó que presentará la denuncia a la espera de que la Policía Local pueda descubrir a los vándalos. "Seguro que hay más negocios que sufren estos ataques", aseguró Novo, que explicó que sus cámaras de seguridad solo cubren el interior del establecimiento. "Quizás algún comercio del entorno haya podido grabarlos. Espero que puedan dar con ellos. Se han pasado mucho", zanjó el lotero.