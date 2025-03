El PSOE denuncia la falta de educadoras en la escuela "El Texu"

El PSOE de Castrillón ha cargado con dureza contra el equipo de gobierno, acusándole de no atender la escuela de Educación Infantil "El Texu", donde no se han cubierto dos bajas de las educadoras. "Desde el pasado mes de diciembre una educadora del aula de 2- 3 años de se encuentra de baja sin que se haya cubierto su puesto. Esta baja se suma a otra en las clases de 0-1 años. Cubrir esas plazas es una competencia municipal y el PP no lo está haciendo. Ya son tres meses en los que la inacción del gobierno municipal ocasiona un grave perjuicio a las familias afectadas. Nos tememos que el PP pretenda seguir así hasta el final de curso", denuncia Iván López, portavoz socialista, que cree que esta es "una situación insostenible que no vamos a consentir" Actualmente, en "El Texu" hay una clase con 18 niños a cargo de una única educadora y otra clase de 17 niños con dos. Estas tres especialistas deben repartirse la atención de todos los pequeños.