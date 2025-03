Muere Ceferino Fernández Suárez, Hijo Adoptivo de Illas y expárroco de La Callezuela

Acaba de fallecer el sacerdote Ceferino Fernández Suárez (Fuejo, Grado, 1941-Oviedo, 2025), quien fue Hijo Adoptivo de Illas y padre (adoptivo) de Pablo, Loli, Carlos y Raúl García Membrive. El único cura de España con libro de familia numerosa. Fernández Suárez había vuelto hace unas semanas a la Casa Sacerdotal de Oviedo donde ha fallecido a las seis de la tarde, minutos después de la llegada de su familia que procedía de Madrid.

"Cefe", como le llamaban sus paisanos de Illas, tenía historia. "Mi vida es un libro y las páginas las han escrito otros", admitía este hombre criado en el barrio ovetense de Guillén Lafuerza que se hizo cura en Faedo (Cudillero) y ejerció luego en Somiedo, Ventanielles y La Tenderina. En 1973 dejó Asturias y se internó en los barrios más pobres de Madrid y en ellos adoptó a cuatro niños. Ahora deja nietos, bisnietos... Y a un pueblo, y una región, que ya le llora.

La historia de esta familia tan singular empieza a finales de los setenta. Ceferino Fernández, que nació en Fuejo, en Grado, pero que se crió el barrio ovetense de Guillén Lafuerza, era párroco en Hormigueras, en el sur de Madrid. Entre Orcasitas y Villaverde. “Un poblado chabolista”, decía.

En aquellos años tristes, el cura decía misa en el vestuario de un campo de fútbol y también en un garaje. “Le conocí cuando Carlos y yo teníamos once años”, contaba su hija Loli García allá por 2021. Los dos son mellizos. “Nuestra madre había muerto y nuestro padre entonces nos llevaba con Ceferino porque él trabajaba fuera. Nos daba de comer. Nos enseñaba”. añade. Y un día el padre también murió. “Tener un padre cura era muy complicado: nosotros no sabíamos de curas, pero él no sabía nada de adolescentes y, sin embargo, tuvimos mucha suerte de dar con él”, concluía Loli García.

Ceferino Fernández no quería darse importancia. “Es lo que tenía que hacer”, confesaba. Se las arregló para que las autoridades le permitieran adoptar a aquellos chavales. “Tenía que haber una mujer en casa y puse a mi madre, que la pobre estaba muy mayor”, confesaba el cura.

Todo esto lo contó en un libro. Y también en la tele. “En un programa de Raffaella Carrà, en televisión. Hace, no sé, treinta años”, explicaba Carlos García. “Estamos muy orgullosos de él. Es un ejemplo para nosotros, pero también para los otros curas. Es imposible encontrar a un tipo como él en España”, recalcaba García. Ceferino murió esta tarde entre los suyos.

El alcalde de Illas, Alberto Tirador, ha declarado dos días de luto oficial en el concejo. En Callezuela tañen las campanas sin descanso.