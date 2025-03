Pablo Valdés Solís, nuevo jefe de Radiología del San Agustín

La gerencia del área sanitaria avilesina convocó a mediados del pasado junio el proceso selectivo para cubrir el puesto de jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario San Agustín. El pasado 21 de febrero, una vez pasadas las dos fases de las que constaba el citado proceso selectivo, la gerencia resolvió adjudicar el puesto a Pablo Valdés Solís, que cuenta con dilatada experiencia. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Gestión y Calidad y Radiología (SEGECA), Secretario de la Sociedad Española de Radiología Pediátrica (SERPE), miembro de la Junta Directiva del grupo de gestión "Management in Radiology" (grupo de European Society of Radiology) y representante de la SERAM en el "Quality, Safety and Standards Committee" de la European Society of Radiology.