El viernes, estreno nacional "de riesgo" en Avilés : un elenco espectacular que causa "El efecto"

El nuevo estreno nacional de la temporada avilesina del teatro Palacio Valdés es "El efecto", de la escritora británica Lucy Prebble, una de las coguionistas de la teleserie "Succession". El odeón avilesino acoge "un texto tan agudo como ácido e inteligente", a juicio de Alicia Borrachero, que es una de los cuatro intérpretes que presenta este viernes (20.00 horas) un espectáculo "astuto y lleno de humor" que levantan -aparte de Borrachero-, Elena Rivera e Itzan Escamilla y también Fran Perea. Todos ellos, además, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, que se estrenó en la escena española en Avilés, hace poco más de un año y unos meses. "Para Producciones Teatrales Contemporáneas ‘El efecto’ es un nuevo espectáculo en Avilés porque hace años tomó por costumbre estrenar en esta ciudad. Para mí es algo más: es un texto importante. Hace un año y pico estrené por primera vez", destacó Fisher.

Este fin de semana –el viernes y el domingo, ambos días a partir de las 20.oo horas– el Palacio Valdés va a descubrir las consecuencias de "El efecto", que es una comedia que escribió Lucy Prebble"hace una década" y cuya versión en castellano presenta ahora Juan Carlos Fisher –el mismo de "Prima Facie", el soliloquio que Victoria Luengo estrenó en agosto de 2023–.

"El teatro que me gusta es el que cuando lo leo no sé cómo lo voy a montar", destacó Fisher. "No entiendo el teatro sin riesgo", apostilló Alicia Borrachero, una de las cuatro protagonistas de la función. Los otros tres son: Elena Rivera, Itzan Escamilla y Fran Perea, que vuelve al Palacio Valdés a los pocos días de haber publicado la primera canción de "El hombre invisible", el disco que tiene previsto presentar completo "en el primer trimestre del año que viene", dice el actor y músico.

Desde hace unos pocos años, Perea también es director de escena: tiene en cartel ahora, en los teatros Luchana los jueves desde principios de diciembre, "Yo sostenido. Sonata para un juguete roto", con Víctor Elías. "Empecé a dirigir en 2017 un poco por necesidad. Es como esa vocecilla que empiezas a escuchar en tu interior diciendo, esto está muy bien, pero yo probaría también por aquí. Y ya dices, bueno, pues mira, prueba. Hazlo tú y ya está", analiza. "Es verdad que dirijo con prudencia y cuando el tiempo me lo permite, pero me lo paso muy bien, la verdad", apunta.

Perea, sin embargo, ha vuelto a Avilés como actor de compañía. "Cuando llamó a mi puerta Olvido Orovio [de Producciones Teatrales Contemporáneas] para hacer esto, me di cuenta de que me apetecía mucho: primero por la autora y segundo por Fisher, por el director, porque me apetecía mucho trabajar con él. Y luego por el reparto", cuenta. "En un principio, no vi problema en combinar teatro y música: a no ser que estés haciendo un clásico, no tienes mucho lío en verano, que es el momento de los conciertos", añade. En todo caso, admite, lo que acaba de sacar es la primera canción del disco. "Se llama ‘Bala perdida’. A partir de ella, vamos a estar sacando canciones cada dos meses aproximadamente con esta nueva forma de lanzar la música", apostilla Perea, que da vida a uno de los dos doctores –la otra es Alicia Borrachero– que manipulan a los personajes de Rivera y Escamilla.

"En cuanto investigué un poquito acerca de Prebble me lancé de lleno a la aventura", reconoce Perea. "Y luego eso, Fisher, que es un director que ahora mismo yo creo que es de los más interesantes del panorama teatral de nuestro país: poder tener la suerte de trabajar con él. Con Alicia Borrachero, que la conozco desde hace muchísimos años, pero con quien nunca había trabajado y para mí es un animal escénico, una de las mejores actrices de este país".

