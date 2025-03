Avilés celebra a lo grande un nuevo estreno nacional

Sobre las tablas del teatro Palacio Valdés, anoche, se conjugaron los trabajos artísticos de cuatro actores de los buenos con la mano firme de Juan Carlos Fisher, que es el que dirigió "El efecto", el drama que la escritora Lucy Prebble –una de las de "Succession"– que la compañía Producciones Teatrales Contemporáneas (PTC) estrenó en Avilés, el segundo del año (anteriormente, habían presentado "Los de ahí", de Claudio Tolcachir). Y esta conjugación se tradujo en una platea en la que respetable se rompió las manos a aplaudir. Que el teatro bueno, cuando prueba el primer sabor de los espectadores en Avilés normalmente, se embolsa el triunfo de largo recorrido.

Los cuatro actores –Alicia Borrachero, Fran Perea, Itzan Escamilla y Elena Rivera–vuelven al escenario esta noche (20.00 horas) al mismo escenario: al Palacio Valdés. Las dos representaciones avilesinas de "El efecto" son así el prólogo de la temporada que la compañía –una de las que más años lleva viniendo a Avilés– tiene previsto pasar en los teatros del Canal de Madrid.

Tanto los protagonistas como el director del espectáculo habían valorado positivamente la naturaleza "arriesgada" de "El efecto". Unos lo habían hecho por una razón efectiva –hacer teatro con red no tiene efecto– y otro, el director, como un redoble artístico –la puesta en escena que sale de la lectura del texto "no está clara"–. La representación de anoche no traicionó ningu na expectativas.

Los primeros espectadores en ver "El efecto" quedaron atrapados anoche. Los de esta noche no quieren decepcionarse.

