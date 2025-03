Cámaras de frío y un carro de varada, las reclamaciones de la flota de Soto del Barco a Pesca Marítima

Soto del Barco y La Arena celebraron entre el 28 de febrero y el 2 de marzo la 38.ª edición del Festival de la Angula, que se saldó con un "éxito rotundo", tal y como indicó el alcalde de Soto del Barco, José Manuel Lozano. Sin embargo, la costera de angula se saldó con una cifra "ligeramente inferior" a la de otros años, como confesó el patrón mayor de la cofradía de pescadores San Juan Bautista, Marino Díaz, que explicó que "no se dieron las condiciones climáticas adecuadas para la pesca de angula". Francisco González, director general de Pesca Marítima, enfatizó en la "importancia" que tiene la angula en Soto y confirmó la preocupación de la Consejería "ya no sólo por la escasez por motivos de falta de recurso, sino porque no se dieron las condiciones ambientales y meteorológicas adecuadas esta costera".