La colaboración ciudadana permite localizar en Gijón al avilesino de 43 años desaparecido el viernes a mediodía

Susto con final feliz. Finalmente, la colaboración ciudadana ha permitido localizar, sano y salvo, a Esteban Menéndez, avilesino de 43 años y con un 65 por ciento de discapacidad, que desapareció el viernes a mediodía y que fue visto por última vez en Gijón. Según indicó Alejandro Alonso, director de la asociación Rey Pelayo de Avilés -de la que Esteban es usuario-, ha sido localizado sobre las 17.30 horas en el paseo de Begoña y algunos familiares ya están en camino para recogerlo y llevarlo a casa.

"No sabemos cómo pudo pasar la noche. Algunas personas creyeron haberlo visto en el albergue Covadonga, pero contactamos con ellos y no tenían constancia de que se hospedase allí", señaló Alonso, quien indicó que fue la madre de Esteban quien le confirmó que había sido localizado. "Ha sido un soplo de tranquilidad", confesó el director de Rey Pelayo, que apuntó que la noticia del hallazgo de un cuerpo sin vida esta mañana en Gijón generó gran preocupación entre familiares y amigos. "Nos llevamos un gran susto, pero rápidamente pudimos confirmar que la edad no coincidía", apuntó Alonso, que confirmó que nada más saber que habían localizado a Esteban, algunos familiares se desplazaron a Gijón para llevarlo a casa. "Es sorprendente la colaboración ciudadana que ha habido. Ha habido un seguimiento absoluto y en redes sociales la gente ha tratado de ayudar todo lo posible. Estamos muy agradecidos por todo", zanjó Alonso.

La desaparición de Esteban Menéndez el viernes por la mañana puso en alerta a Avilés y numerosas personas se volcaron a través de la red social Facebook para tratar de localizarlo cuanto antes. Según pudo saber Alonso, las primeras informaciones indicaron que Esteban trató de tomar un autobús en dirección a Grao. Sin embargo, esta misma tarde recibieron el aviso de que se habría desplazado a Gijón el viernes entre las 12.00 y las 14.00 horas. Esta mañana, sobre las 10.30 horas, habría sido visto en el paseo de Begoña de la ciudad gijonesa, además de en los aledaños del estadio de El Molinón. “No llevaba dinero y al parecer estaba bastante nervioso, por lo que alguien se ofreció a pagar el billete de tren”, señaló. Finalmente, la ciudadanía alertó de su localización y pudo ponerse fin a la búsqueda.