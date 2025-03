"Hay una ola muy grande de censura en el colectivo de la cultura"

Esta es la tercera vez que viene a Avilés.

No, no, la segunda. Nosotros, la compañía "La Teta Calva"… Ah, no, perdona, es cierto. La primera vez que fuimos, yo no actué. La compañía, sí, es la tercera que viaja a Asturias, pero yo actué sólo dos veces.

La primera vez fue "Síndromo", luego hicieron "Espaldas de plata". Y ahora toca "Yo soy 451".

Sí, sí.

¿Cómo se saca un drama de una novela como "Fahrenheit 451"?

Hace años escribí una versión larga, una versión con varios personajes. Y luego, por... bueno, por circunstancias de la vida decidí convertirla en un monólogo. Es una versión del libro de Bradbury centrada desde el punto de vista del protagonista del libro, que es el bombero Montag. También interpreto algunos personajes más, pero para poder entender mejor la historia.

Montag es el que quema libros.

Los considera elementos subversivos y por eso están prohibidos. Un día cae uno en sus manos y se le ocurre leer una frase. Y empieza a quemarse por dentro y su vida se modifica y a partir de ahí la historia evoluciona.

¿Cuándo vio que había ahí una función?

En el momento en el que empiezas a ver la cantidad de censura a nivel mundial: obras de teatro censuradas, artistas, cantantes que están en prisión, publicaciones que se prohíben en ciertas bibliotecas, ayuntamientos, escuelas incluso. Bueno, hay una ola de censura muy grande en el colectivo de la cultura y entonces empiezas a darte cuenta de que muchos compañeros son censurados. Entonces me puse con este libro, del que soy tan fan como de cualquier obra de Bradbury, y vi que tenía una vigencia brutal porque este libro se escribe en 1953 –han pasado 70 años– y parece mentira que en el siglo XXI estemos en las mismas. Sí que hay elementos que lo convierten en una historia distópica, pero el público cuando ve la función entiende perfectamente que tiene una vigencia absoluta. Ese fue el punto de partida: la intolerancia ante la libertad de expresión, ante la libertad de cultura, la libertad de pensamiento. Así que, bueno, me dije: creo que aquí hay una historia que contar. A fin de cuentas el libro no deja de decir que todos nosotros somos contadores de historias y tenemos que transmitirlas unos a otros siempre que no dejen ser contadas. Hay algo clandestino en esto de contar una historia y juntar a la gente en una hoguera para que la escuche: esto es el teatro, transmitir las historias a las personas que se reúnen para escucharlas.

