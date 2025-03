Proyectos culturales con sello avilesino: "El diseño de producto requiere una sensibilidad especial que muchas veces no tiene un ingeniero"

El Palacio de Camposagrado, sede de los estudios de diseño de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, cuenta estos días con una nueva exposición en los ventanales de la fachada que dan al parque del Muelle. Se trata del proyecto "Negroimpar", trabajo de Álvaro Álvarez, alumno de 3.º de Diseño Gráfico que compagina sus estudios con su faceta profesional en su estudio de arquitectura y diseño, de nombre homónimo a la exposición. La iniciativa del centro, en colaboración con el Ayuntamiento de Avilés, la Factoría Cultural y Careaga Digital, se inició el pasado curso y tiene como objetivo promocionar los estudios en la ciudad, así como los proyectos de alumnos o profesionales que pasaron por el centro.

"Álvaro es un gran exponente de lo que buscamos construir en l Escuela y lo que queremos exportar", comentó Blanca Prendes, profesora de diseño gráfico y coordinadora del programa, que puso en valor que "la presencia de perfiles como el de Álvaro es enriquecedor para el resto de alumnos" ya que "sirven como reflejo profesional para el resto y aportan una nueva visión ya que tienen otra madurez. Que alumnado de diferentes perfiles esté en contacto, es muy interesante".

La muestra de Álvarez, que permanecerá hasta Semana Santa expuesta en los ventanales, está compuesta por diez paneles de más de tres metros de largo en los que combina diferentes trabajos de diseño realizados en su estudio. En concreto, abarca desde diseño de mobiliario "low-cost" destinado a jóvenes, pasando por apartados tecnológicos para lomótica e iluminación en los que destacan líneas de farolas para sector urbano y apliques de pared. También incluye, entre otras, una línea de gafas de sol que, además de en venta online, se encuentran en la tienda del museo Moma de Nueva York.

"Hay muchas empresas que apuestan por este tipo de diseños", apuntó Álvarez, que explicó que el mundo profesional exige a los diseñadores "movernos mucho y hacer mucha labor de puerta fría". "Desde el principio llamamos a muchas puertas. Tras diez o quince empresas, piensas en aparcar el proyecto, pero una compañía se interesa y comienzas una relación estrecha. El boca a boca funciona muy bien en este sector", señaló.

Desde su inicio hace una década, tanto el diseñador como su compañera de estudio, la arquitecta María López, atesoran varios premios internacionales, dos de ellos en plena pandemia de coronavirus que les impidió recogerlo en Los Ángeles. De cara al futuro, y pese a estar inmerso en su labor profesional, Álvarez no descartó retomar su labor como docente, que ya desarrolló en el IED de Madrid o en la Escuela de Arte de Oviedo. "Es una faceta que me gusta y que me permite aportar mi experiencia", señaló.

Suscríbete para seguir leyendo