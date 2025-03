Controversias e incertidumbres ante un Avilés en transformación, por Covadonga Jiménez

Las controversias se mantienen vivas en un espacio de incertidumbre. Bruce Bradley, especialista en arqueología experimental y estudios líticos a nivel mundial, defiende que por controvertida que sea una hipótesis científica, existe la posibilidad de que sea cierta y de que la historia saque a la luz las pruebas que justifiquen esa postura. Y como no existen ideas hegemónicas ‘per se’, tal parece que ha sido el devenir de los acontecimientos lo que ha acabado por dar la razón al Avilés en plena transformación. Esta misma semana, en una jornada de la Fundación I+E, se hacía ver cómo en ecosistema de innovación de Avilés es un ejemplo a analizar. Y lo es, como defiende el gobierno local, por esa "apuesta a contracorriente" que se realizó en los años noventa, en plena reconversión, para apostar por una industria altamente productiva y diferente de la anterior, que ha dado lugar a un modelo basado hoy en la innovación y el conocimiento (I+C) que sigue manteniendo vivas las teorías de la controversia y la incertidumbre de Bradley.

El caso es que en Avilés el pasado es parte del problema del presente, de cómo se ha ido generando la idiosincrasia local. En China se piensa que un hombre llamado Gun y su hijo Yu lograron controlar las crecidas del río Amarillo hace miles de años dando origen a la civilización agrícola china. Se trata de un leyenda que contribuyó a conformar la identidad nacional, uniendo a la gente y dotando a los chinos de cierto sentido de la superioridad. En Avilés, en cambio, existe cierto sentido de pérdida de la identidad local desde que las grandes chimeneas dejaron de echar humo, la ciudad comenzó a apostar la materia gris y hoy, sus grandes fábricas de futuro se han convertido en plantas piloto o laboratorios cuyo valor de excelencia es la formación de quienes allí trabajan, ya no los metros cuadrados que ocupan.

La revolución que ha traído en los últimos días al Principado los proyectos del gigante tecnológico Indra, el consorcio Tess Defence y el grupo Escribano abren una página hacia el futuro de la industria de defensa en la región. Basándonos en hechos, como los científicos, no en ficciones, Avilés avanza hacia ese futuro con la certeza de haber suscitado el interés de Escribano para fijar en la ciudad su centro de I+D y si las incertidumbres fructifican en el buen camino, podrían dar lugar a un nuevo polo de innovación y conocimiento. Sin caer en una sobredosis de optimismo o en un positivismo tóxico, para no generar una distorsión de la realidad, esa buena posición de Avilés obliga a plantear de nuevo varias incertidumbres. Un optimismo inteligente nos obliga a ver la realidad y reconocer en ella aquello que no funciona, afrontándolo con una actitud productiva para mejorar. Pues bien, en ese futuro que viene que no es ni una extensión del presente ni una versión mejorada del pasado industrial de la ciudad conviene buscar la fórmula de éxito para avanzar hacia un porvenir en el que Avilés, además de un espacio atractivo para las inversiones, sea también un lugar atractivo para vivir y disfrutar. Nunca habrá un borrador para corregir el pasado, pero siempre habrá un lápiz para corregir el futuro. Y en este que se aproxima conviene seguir teniendo muy en cuenta a las personas. Los urbanistas hablan en sus proyectos de "poner en el centro a las personas" y de diseñar ciudades que cumplan una función recreativa, social y también económica. De qué sirve un ecosistema altamente innovador si no conecta a las personas de su entorno más próximo.

A lo largo de la historia, el mestizaje a gran escala, la migración o el flujo genético han sido cuestiones comunes y recurrentes. La verdadera historia de la humanidad no es la de unas razas o grupos de población asentados en un lugar durante decenas de miles de años, sino la de un mestizaje constante. Avilés también sabe mucho de eso. De acoger, de recibir, de ser una ciudad inclusiva... pero también ha vivido un proceso menguante. Nicolás de Abajo, responsable mundial de los centros de I+D de ArcelorMittal, lo planteaba esta semana en la jornada de la Fundación I+E: "La innovación debe mejorar la pirámide poblacional de Asturias". Tecnología y talento humano han de ir de la mano, coinciden los expertos. Hay que conocer la tecnología de base, la forma en que se fabrican las herramientas, porque cuando no se entiende la mirada de las decisiones en detalle que hay que tomar, puede parecer que la llegada a nuevos desarrollos es accidental. La transformación empresarial ha de servir de palanca para los territorios donde se produce. El próximo Avilés requiere necesariamente de esa combinación de tecnología e ideas innovadoras con talento humano.

La fidelización de los recursos humanos que llegarán a la ciudad de la I+C (innovación y conocimiento) es ahora el gran desafío. La convivencia de esos profesionales cualificados que activarán la palanca del futuro y afianzarán la marca innovadora de Avilés con otras generaciones obliga a un necesario trasvase de conocimiento en las empresas pero también garantiza el necesario relevo en las bases de la pirámide de población local. El talento atrae talento, construye una cultura de la innovación que, a la vez, hace marca de ciudad. n

