Un graffitero busca muros para dar color a Corvera: esta es la original propuesta de "Poch"

"Mi idea es buscar paredes o muros libres para darle más color a Corvera, que es el sitio que me ha visto crecer". Así define José Garrido, conocido artísticamente como ‘Poch’, uno de los nombres más conocidos en el mundo del grafito asturiano, el nuevo proyecto que tiene en mente. "Solo pido un muro libre para yo poder hacer lo que quiera. En Asturias no se lleva mucho, pero yo creo que puede ser una buena iniciativa", apunta el artista corverano, que reconoce que ya tiene en su agenda varias zonas en su concejo de distintos propietarios que se han puesto en contacto con él. Su objetivo es que su tierra tenga un nuevo color.

"No es algo que se lleve mucho en Asturias, como decía, pero en otras zonas sí que se hace más. En Vitoria, por ejemplo, hay una zona en la que dejaron a los artistas pintar a su manera unos bajos. En La Felguera también se hizo algo parecido", explica Poch, que centra su petición en la libertad artística. "Nuestra idea es hacer lo que nos apetezca en los muros, pero claro, dentro de unos límites. No vamos a hacer algo ofensivo ni nada por el estilo. Pero no queremos tener una petición expresa, lo que nos salga", explica el artista, que añade que dos personas de Corvera ya se han puesto en contacto con él para poder arrancar con su proyecto.

Una de las especialidades de Poch son las letras, una de las posibilidades que puede hacer en estos muros libres. "Al final creo que puede ser algo beneficioso para los partes. La zona, si tiene unos graffitis, llama más la atención que si es un simple muro gris. Imagina que tiene un cartel de ’Se alquila’, seguro que tiene mucha más visibilidad. Y nosotros podemos desarrollar nuestro arte", explica el corverano. En Corvera, donde pretende hacer esta propuesta, conocen de sobra su talento, ya que durante su larga carrera ha pintado en diferentes colegios de la comarca de Avilés, además de otros puntos de Asturias.

"No quiero que sea lo típico que se suele hacer, quiero que sea algo de otra manera", sentencia Poch, que puntualiza que en esos muros se hará lo que quiera el artista. "Que se dejen pintar estos espacios no significa que se vaya a pintar lo que del dueño pida, esto no es un encargo", matiza. Con ello, confía en que los corveranos se sigan sumando a proyecto para que su casa, Corvera, se llene del color urbano.

