Remeros del Nalón conquista tierras mañas

El club Remeros del Nalón está que no cabe de sí de felicidad. No es para menos. Acaban de aterrizar de su último viaje a Zaragoza, donde han hecho historia. Nadie lo esperaba, pero su paso por el campeonato de España de remoergómetro no ha podido ir mejor: siete medallas, entre ellos el oro que ha cosechado Rubén González. «Ha sido completamente inesperado», revela José Fernando López, vicepresidente del club, que destaca el buen estado de salud que vive la institución a pesar de las pocas ayudas públicas con las que cuentan. «No podemos acoger más niños por las instalaciones que tenemos, pero aquí hay mucha afición», detalla.

La espedición de Remeros del Nalón que viajo hasta Zaragoza.

Empecemos por lo primero. ¿Qué es el remoergómetro? Si frecuenta gimnasios, estará familiarizado con ello. «Para esta especialidad se utilizan las máquinas de remo que se ven en los gimnasios. Se ponen diez en línea, con una pantalla delante en la que se va viendo la posición en la carrera. Con ello se simula una competición convencional, y se miden los tiempos que hace cada participante», explica López. El rendimiento de Remeros del Nalón no pudo ser mejor. «Ya nos había ido bien en los Regionales, pero ni en los mejores sueños pensábamos que nos iría tan bien», confiesa el sotobarquense. Leyre Povedano, Rubén González, Lucas Albuerne y Alejandro Aparicio son los deportistas que han conseguido tocar metal, con un oro, tres platas y tres bronces.

Eso sí, a pesar de la gloria conseguida, desde el club no quieren relajarse y ya piensan en sus próximos retos, los Campeonatos de España de Remo que se disputan en Sevilla y Galicia. «Están súper animados, esto les ha dado fuerzas para seguir compitiendo a este nivel. Ahora les toca seguir entrenando a tope», destaca López.

Todos estos éxitos llegan a pesar de la necesidad de unas nuevas instalaciones que tiene el club. Desde hace años llevan pidiendo un nuevo pantalán, además de un hangar para guardar sus embarcaciones. «Se mira muy poco por el remo. Aquí seguimos porque los padres tenemos mucha afición y luchamos para sacar adelante esto», explica el sotobarquense, quien reconoce que ya no pueden albergar más niños en el club por falta de espacio. «No hay capacidad. Nos gustaría ir por colegios, para traer más gente, pero aquí no podemos meterlos. Necesitamos un hangar, para así sacar las embarcaciones del gimnasio y así albergar más deportistas. A ver si se puede solucionar», desea el vicepresidente. Mientras, el club sigue triunfado allá por donde va.

